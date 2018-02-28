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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
20:22  28 февраля 2018 0

Челябинского экс-сенатора спрятали в СИЗО. Адвокатов не пускают, прокурор и ФСИН уже в курсе. СКАН

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г
Адвокатов челябинского экс-сенатора не пустили к нему в СИЗОФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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Адвокаты экс-сенатора Константину Цыбко не смогли попасть к своему подзащитному в СИЗО-4. Их развернули на контрольно-пропускном пункте, сообщил корреспонденту «URA.RU» один из защитников обвиняемого Степан Гузей.

«Мы были в СИЗО-4 в последние разы 21 и 26 февраля. Сейчас написали заявления в ГУ ФСИН области и прокуратуру региона для проведения проверки и возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления служебными полномочиями сотрудниками СИЗО-4. На КПП запрещено пользоваться телефонами, мы их оставили в машине. Поэтому не смогли записать инцидент на видео», — сказал Степан Гузей.

Под вопросом теперь заседание Челябинского облсуда 1 марта, на котором рассматривается апелляция Константина Цыбко на обвинительный приговор в Озерске. Адвокаты должны были передать обвиняемому письменные копии выступления прокурора Галины Чеблаковой в прениях. Эти бумаги Константин Цыбко намерен использовать при подготовки к своему выступлению. Для передачи документов суд на заседании 27 февраля объявил перерыв на один день.

Корреспондент «URA.RU» запросил комментарий в пресс-службе ГУ ФСИН, сотрудники ведомства обещали сделать это завтра.

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Фото: обращение на имя начальника ГУ ФСИН Виктора Бранта

Добавим, что Константин Цыбко на заседании 27 февраля сделал заявление о том, что медсанчасть СИЗО-4 отказалась оказывать ему помощь, а некий ее сотрудник по фамилии Губин изъял медкарту бывшего сенатора. «Под угрозой голодовки нам удалось встретиться с Губиным, он мне сказал, что теперь помощь будет оказываться только по решению суда. Это связано с моим заявлением о списании лекарств в медсанчасти — я пожаловался, что по документам они якобы ставили мне уколы, хотя этого не было. Поэтому я не могу оценить состояние здоровья. Но даже при смерти готов участвовать в заседаниях суда», — заявил экс-сенатор.

Сергей Леонов
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