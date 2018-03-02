Стало известно, когда попытаются освободить главного налоговика Зауралья

16:06 02 марта 2018 4

Подследственный Владимир Рыжук находится в СИЗО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганский областной суд поступила жалоба адвоката главного налоговика Зауралья Владимира Рыжука на решение горсуда о его заключении под стражу на время следствия. Рассмотрение жалобы назначено на 6 марта, сообщил «URA.RU» помощник суда Василий Шалай.

Временно исполняющим обязанности руководителя управления ФНС России по Курганской области назначен Марат Сагитуллин, который ранее работал в должности заместителя. Он приступил к новым обязанностям с 28 февраля, уточнили в налоговой инспекции.

Главный налоговик Зауралья Владимир Рыжук, напомним, был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД и полиции 22 февраля при получении от застройщика Владимира Баскаля взятки в 500 тысяч рублей. Ему также инкриминируют растрату имущества ведомства в крупном размере с использованием служебного положения. Налоговику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается. 24 февраля Курганский городской суд по ходатайству следствия избрал налоговику меру пресечения в виде ареста на два месяца. Чиновник не признает своей вины. Напомним, ранее Рыжук был заместителем руководителя управления ФНС по Тюменской области.