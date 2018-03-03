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03 марта 2018
16:29  03 марта 2018 7

Польша потребует от Германии 850 млрд долларов из-за оккупации

Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Сумма репараций от Германии возросла почти в 17 разФото: Николай Бастриков © URA.RU

Польские власти намерены взыскать с Германии 850 млрд долларов компенсации ущерба от действий Третьего рейха в период Второй мировой войны. Глава комиссии сейма по репарациям Аркадиуш Мулярчик назвал эту сумму «огромной, но обоснованной».

Власти Польши считают, что страна понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы», передает Lenta.ru. Известно, что комиссия предоставит правительству отчет по оценке суммы компенсации в 2018 году. Отметим, в сентябре прошлого года Варшава заявляла о сумме репараций в размере 48,8 млрд долларов, с тех пор она увеличилась почти в 17 раз.

Как писало «URA.RU», ранее польский вице-министр юстиции Патрик Який и депутат Ян Мосиньский заявили, что страна должна требовать репараций и от России. В ответ российские политики подчеркнули, что считают их шансы нулевыми.

Юрий Викторов
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