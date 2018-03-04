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04 марта 2018
03 марта 2018
01:07  04 марта 2018 0

В Москве при посадке у пассажирского лайнера лопнуло колесо

Возможно, шина лопнула еще во время взлета в БарселонеФото: Flickr, Boris Samoylenko

В субботу, 3 марта, в международном аэропорту Домодедово в Москве произошел инцидент, в результате которого лишь по случайности обошлось без пострадавших. Во время посадки у авиалайнера компании «Нордавиа», выполнявшего рейс из Барселоны, лопнула шина переднего шасси.

«Сам полёт прошёл штатно, — передает RT информацию авиационных служб. — Но при посадке в Домодедове у Боинга лопнуло колесо». В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

При этом очевидцы сообщают о том, что лайнер, несмотря на информацию о полете в штатном режиме, в течение получаса кружил над аэропортом. Как сообщает РенТВ, колесо могло лопнуть еще во время взлета в Барселоне: якобы там после взлета российского Боинга на взлетно-посадочной полосе были обнаружены клочья разорванной авиационной шины. Исходя из этого в аэропорту прилета начали готовиться к аварийной посадке.

Как передает телеграм-канал 112, Boeing 737 «Нордавиа» после посадки имел сильный наклон на переднюю стойку шасси, однако она не подломилась.

Евгений Александров
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