Звездный повар Гордон Рамзи борется с раком

Британский шеф-повар Гордон Рамзи перенес операцию по удалению злокачественной опухоли кожи. Об этом сообщил он сам в соцсетях.
«Благодарен и очень признателен невероятной команде [лондонской клиники] The Skin Associates и их быстрой работе по удалению этой базалиомы, спасибо», — написал Рамзи в своем аккаунте в соцсети Instagram (заблокирована в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Базалиома — разновидность рака кожи, злокачественная опухоль, развивающаяся из базальных клеток эпидермиса.
Гордон Рамзи — один из самых известных шеф-поваров в мире. Он ведет популярные телешоу, среди которых «Кошмары на кухне», The F Word и «Адская кухня». Его рестораны были удостоены в общей сложности 16 звезд Мишлен. Кулинарная империя Рамзи включает 31 ресторан, кафе и паб по всему миру. Также он является автором более 20 кулинарных и автобиографических книг.
