Звездный повар Гордон Рамзи борется с раком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рамзи сообщил о борьбе с раком кожи
Рамзи сообщил о борьбе с раком кожи Фото:

Британский шеф-повар Гордон Рамзи перенес операцию по удалению злокачественной опухоли кожи. Об этом сообщил он сам в соцсетях.

«Благодарен и очень признателен невероятной команде [лондонской клиники] The Skin Associates и их быстрой работе по удалению этой базалиомы, спасибо», — написал Рамзи в своем аккаунте в соцсети Instagram (заблокирована в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Базалиома — разновидность рака кожи, злокачественная опухоль, развивающаяся из базальных клеток эпидермиса.

Гордон Рамзи — один из самых известных шеф-поваров в мире. Он ведет популярные телешоу, среди которых «Кошмары на кухне», The F Word и «Адская кухня». Его рестораны были удостоены в общей сложности 16 звезд Мишлен. Кулинарная империя Рамзи включает 31 ресторан, кафе и паб по всему миру. Также он является автором более 20 кулинарных и автобиографических книг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британский шеф-повар Гордон Рамзи перенес операцию по удалению злокачественной опухоли кожи. Об этом сообщил он сам в соцсетях. «Благодарен и очень признателен невероятной команде [лондонской клиники] The Skin Associates и их быстрой работе по удалению этой базалиомы, спасибо», — написал Рамзи в своем аккаунте в соцсети Instagram (заблокирована в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Базалиома — разновидность рака кожи, злокачественная опухоль, развивающаяся из базальных клеток эпидермиса. Гордон Рамзи — один из самых известных шеф-поваров в мире. Он ведет популярные телешоу, среди которых «Кошмары на кухне», The F Word и «Адская кухня». Его рестораны были удостоены в общей сложности 16 звезд Мишлен. Кулинарная империя Рамзи включает 31 ресторан, кафе и паб по всему миру. Также он является автором более 20 кулинарных и автобиографических книг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...