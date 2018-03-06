Челябинский губернатор и Законодательное собрание назвали будущих общественников

16:15 06 марта 2018 0

Борис Дубровский и спикер ЗСО Владимир Мякуш подготовили новые списки общественников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законодательное собрание Челябинской области подготовило список из 19-ти кандидатов в новый состав общественной палаты региона, который утвердят на ближайшей сессии. Готов и список губернатор Бориса Дубровского, в самое ближайшее время будет подписано специальное распоряжение. «URA.RU» стали известны имена тех, кого глава региона делегирует в палату. Эксперты просчитывают, можно ли по этому списку определить, пойдет ли Дубровский на выборы в 2019 году.

По губернаторской квоте в состав палаты войдут те, кто был выдвинут региональными отделениями федеральными общественными организациями. По данным «URA.RU», действующий председатель палаты Олег Дубровин войдет в новый состав палаты по списку главы региона. В сентябре 2016 году сменил на посту руководителя палаты Вячеслав Скворцова, возглавлявшего данную организацию несколько созывов. Скворцов, кстати, войдет в новый состав, Дубровский внес его в свой список. Также из действующего состава попадают в новый, по губернаторской квоте: руководитель профсоюзов области Николай Буяков, экс-председатель областного арбитражного суда Геннадий Ямщиков, предприниматель Николай Дейнеко, а также председатель совета ветеранов региона, генерал ФСБ в отставке Анатолий Сурков.

Анатолий Сурков вновь войдет в состав палаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из тех, кто впервые войдет палату, Борис Дубровский делегировал гендиректора ИД «Гранада-пресс», журналиста Сергея Филичкина, уважаемого профессиональным сообществом. Также в новый состав попадают начальник областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, председатель молодежной палаты Челябинска Артем Анисин, ректор Южно-Уральского аграрного госуниверситета Виктор Литовченко, руководитель областного движения волонтеров Александр Носков, председатель общественного совета при мэрии Челябинска Вячеслав Цапов и поисковик, доверенное лицо президента Антон Шарпилов. В палату пригласили экс-руководителя оргуправления аппарата губернатора Валентину Соловьеву, покинувшую госслужбу в 2010 году с приходом Михаила Юревича.

Имена остальных кандидатов станут известны позже. Но все вышеперечисленные лояльны к главе региона и будут работать в составе палаты в 2019 году, в период губернаторских выборов. Можно ли сделать вывод, что Борис Дубровский собирается идти на выборы и делегирует тех, кто его поддержит? «Я бы так не сказал, — комментирует „URA.RU“ политтехнолог Сергей Клесун. — Часть людей из старого списка — те, что работают при всех властях, их постоянно тасуют, как старую колоду карт. Того же Скворцова можно было бы уже не брать. Пожалуй, только Сурков имеет электоральный ресурс, что мог бы быть задействован на выборах. Людей, имеющих подобный ресурс, я в новом списке не увидел».

Из новичков — Сергей Филичкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из новичков будущего состава, делегированного по квоте Заксобрания, следует отметить председателя союза журналистов Челябинской области Ольгу Давиденко, координатора «Бессмертного полка» в регионе, доверенное лицо президента РФ Елену Скорнякову, руководителя благотворительного фонда «Светлое прошлое» (Олега Митяева) Елену Гришину. По списку ЗСО в палату войдут те, кто был выдвинут областными общественными организациями. Эксперты пока затрудняются оценить будущий состав палаты. Но все отмечают, что среди новичков есть известные и вполне уважаемые представители разных сфер.

В новом составе палаты не будет депутатов. Это происходит согласно новому закону, по которому членами палаты не могут быть лица, ранее избранные на свои должности. Поэтому в будущем составе палаты не окажется таких активных общественников, как главный онколог региона Андрей Важенин и главврач областной больницы Дмитрий Альтман, оба депутаты Заксобрания, также не войдет депутат районного собрания Еткульского района Игорь Михайлов. Все трое пока входят в действующий состав палаты. Кроме того, не нашлось места в будущей структуре руководителю регионального исполкома ОНФ Денису Рыжему.

Две трети нового состава палаты, 38 человек, соберутся в апреле, чтобы дать старт формированию оставшегося списка. Все, кто войдет в общественную организацию, должны приостановить членство в партиях, если в таковых состоят.