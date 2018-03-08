10:00 08 марта 2018 0

В России даже олимпийские чемпионы могут жить в нищете Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Сегодня 8 марта, четверг. И вот главное за неделю:

Приезд Владимира Путина на Урал стал одним из самых важных событий недели. Президент посетил Екатеринбург и Нижний Тагил, где пообщался с молодежью про белые халаты, мужчин-стилистов и угрозу роботизации.

За две недели до выборов президента России кандидат от КПРФ Павел Грудинин вновь оказался в центре скандала. На швейцарских счетах политика нашлись крупные суммы денег и слитки золота, о которых в ЦИК заявлено не было. Эксперты рассказали «URA.RU», как новый обман «народного кандидата» скажется на его политической карьере.

В трех регионах Урала вскрылся коррупционный ад, и виной тому — Росприроднадзор. Тесные связи организации с нефтяниками привели к ущербу экологии в полтриллиона рублей. Тайные аварии, увольнения профессионалов, липовые экспертизы — рассказываем, что замалчивалось с подачи федерального органа, погрязшего в коррупции.

В сфере образования назрел настоящий кризис: все чаще общественность узнает об издевательствах учителей над детьми, незаконных подработках педагогов и даже сексуальных отношениях с несовершеннолетними учениками. Эксперты порассуждали о том, как «учительница первая моя» превратилась в бесправного и озлобленного человека третьего сорта.

Россия считает дни до старта самого масштабного спортивного проекта в истории — Чемпионата мира по футболу. К слову, дней осталось уже меньше ста. Стадионы ждут гостей, города-организаторы мечтают о мировой славе. Многие уверены: мундиаль затмит Олимпиаду, и даже объясняют почему.

А пока весь мир думает о футболе, спортсмены в других видах спорта о счастливой жизни могут только мечтать. Недавняя история олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой показала, что для именитых спортсменов России жить в нищете — вполне обычное явление. И пока шокированные поклонники требуют улучшить жилищные условия юной звезды, остальные отмечают: полстраны живет не лучше олимпийской чемпионки.