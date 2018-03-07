22:25 07 марта 2018 0

Росприроднадзор переживает сильнейший системный кризис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) переживает сильнейший системный кризис, из-за него страдает экология и бюджет страны. Тесные связи организации с нефтяниками привели к ущербу экологии в полтриллиона рублей. Об этом 7 февраля «URA.RU» сообщил руководитель РОО «Экологическая безопасность Югры» Анатолий Криста.

Напомним, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) Минздрава обнаружил на месторождениях «Роснефти» и ЛУКОЙЛа в ХМАО и ЯНАО огромные свалки неучтенных отходов. По мнению специалистов, залежи буролитовой смеси (отходы бурения нефти, буровой шлам) были ложно квалифицированы Росприроднадзором по ХМАО и «Центром лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» как отходы пятой категории опасности, что позволило нефтяникам сэкономить на их захоронении. Ущерб экологии оценивают в 500 миллиардов рублей.

Ущерб экологии оценен в 500 млрд рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Как заявил РБК официальный представитель «Роснефти», образцы материала, исследованные ЦСП, являются не отходами, а продукцией, произведенной из отходов бурения по технологиям, имеющим положительные заключения государственной экологической экспертизы.

«ЦСП Минздрава не является органом государственной власти и не уполномочен проводить проверки. Выводы данной работы должны подвергнуться качественной оценке компетентных органов государственного экологического надзора», — говорится в сообщении нефтяников.

По мнению югорского эколога Анатолия Кристы, произошедшее является апогеем неудовлетворительной работы сотрудников Росприроднадзора в ХМАО за последние несколько лет.

«В большинстве случившихся экологических аварий и катастроф виноват Росприроднадзор. Этот федеральный орган единственный, кто имеет право заходить на подобные объекты и бороться с нефтяниками. Ни муниципальные власти, ни региональные природнадзоры, ни даже губернаторы не обладают такими полномочиями. Только Росприроднадзор, но они погрязли в своем бизнесе, и у них нет ответственности за результаты своей работы», — сообщает руководитель РОО «Экологическая безопасность Югры» Анатолий Криста.

В качестве примера неудовлетворительной работы Росприроднадзора в ХМАО он приводит сразу несколько случаев загрязнения природы в Нижневартовске. «В 2015 году на ГПЗ Нижневартовска из-за отказа нефтепровода произошло сильное загрязнение земельного участка нефтью. Ущерб составил 18 млн рублей, но из-за ошибки должностных лиц Росприроднадзора, которые неправильно сделали замеры и составили документацию, суд не смог обязать виновных выплатить денежные средства. Теперь этот ущерб ложится на бюджет города, а сотрудники, которые допустили грубейшие ошибки, никакой ответственности не понесли», — рассказывает эколог.

Коррупцию называют одной из причин кризиса Росприроднадзора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подобное ЧП произошло на реке Вах у городского водозабора Нижневартовска. «Было допущено сильное загрязнение территории с ущербом на 200 млн рублей, но Росприроднадзор не принял меры и не смог привлечь к ответственности виновника. В результате прокуратура обязала городскую администрацию рекультивировать земельный участок за счет бюджета», — комментирует эколог. Он добавил, что был еще похожий случай, но уже с ущербом на 700 млн рублей.

Анатолий Криста предполагает, что одной из причин бездействия сотрудников федерального органа в ХМАО является коррумпированная составляющая и тесные связи с нефтяными компаниями.

Получить комментарий руководителя Росприроднадзора по ХМАО-Югре на момент публикации материала не удалось. В приемной Романа Мишенина не ответили на звонок журналиста.

ХМАО не единственный регион УрФО, где работа регионального Росприроднадзора подвергается общественной критике.

По словам источников агентства в нефтегазовой отрасли ЯНАО, розливы и прорывы трубопроводов в регионе случаются практически ежемесячно, но держатся в строжайшем секрете. Обрывки информации о выявленных нарушениях иногда поступают через природоохранную прокуратуру.

Крайним в «системном кризисе Росприроднадзора» на Ямале называют руководителя регионального управления РПН Сергей Попова. «С его приходом у них творится какой-то маразм. Там постоянно какие-то кадровые перестановки. Все время появляются новые люди, но о профессионализме новых кадров говорить не приходится», — поясняет собеседник агентства.

Отметим, что Сергей Попов был назначен на должность руководителя в мае прошлого года. По данным агентства, менее чем за год в структуре сменилась значительная часть коллектива, в том числе и на руководящих должностях.

Получить комментарии самого Сергея Попова получить не удалось. В приемной сообщили, что он занят и будет доступен для комментариев только после праздничных выходных.

Нефтяники диктуют свои правила игры. Экологические аварии считаются простительными издержками Фото: media.gazprom-neft.ru

Как объяснила агентству эксперт организации «Гринпис» в России Евгения Белякова, в России исторически сложилось так, что нефтяные компании диктуют свои правила в силу зависимости государства от «черного золота», и сотрудники Росприроднадзора не могут противодействовать нефтяным компаниям.

«Еще с советских времен вопросы загрязнения окружающей среды при добыче нефти считаются простительными издержками. Создается впечатления, что нефтяники управляют всем. Мы как экологическая организация не можем и не хотим говорить по поводу коррумпированности организаций. Но по нашему опыту можно сказать, что представители Росприроднадзора тесно знакомы с нефтяными компаниями. Вплоть до того, что инспекторы осуществляют проверки прямо на машинах нефтяников. Эти тесные взаимоотношения не исключают возможность частной коррупции, но, по моему мнению, главной проблемой является вся система, где государство зависит от нефтяных компаний», — комментирует эксперт «зеленых».

Системный кризис Росприронадзора связан не только с нефтяной сферой. Примером является громкий экологический скандал, который разразился в 2017 году в Челябинской области.

Лаборатория надзорного ведомства обнаружила превышения ртути в сточных водах Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в группу «Мечел» Игоря Зюзина), сбрасываемых в реку Миасс. По результатам этого исследования, следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело. «Мечел» пожаловался в Федеральную службу аккредитации, и та частично приостановила аккредитацию южноуральской лаборатории, поскольку использовался недопустимый для измерения концентрации ртути прибор.

Управление Росприроднадзора направило в Федеральную службу аккредитации свои возражения с доказательствами корректной работы прибора и теперь ждет ответа. Руководитель челябинского надзорного ведомства Виталий Курятников заявил «URA.RU», что готов судиться, поскольку лаборатория полностью отвечает всем требованиям. По его мнению, обращение «Мечела» с жалобой — стандартная тактика защиты, используемая предприятием.

На недавней пресс-конференции глава следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев заявил, что расследование уголовного дела по факту выброса ртути «Мечелом» стопорится из-за скандала с лабораторией.

По неофициальной информации, на федеральном уровне поднят вопрос о кадровых перестановках в системе Росприроднадзора. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.