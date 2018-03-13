15:01 13 марта 2018 1

Условия жизни мигрантов регулярно ужасают коренных россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцы оживленно обсуждают в соцсетях фотографию, сделанную в подземном переходе на улице Республики, 90. На снимке несколько гастарбайтеров в зимней одежде, несмотря на холод, улеглись отдыхать на металлических полосах, предназначенных для спуска и подъема с детскими колясками.

«Жалко и смешно… Пусть спят. Еще и охраняют», — с подобных комментариев началось обсуждение в паблике «ЧС Тюмень» в «ВК». Но подобная позиция вызвала неприятие у большинства горожан. «Люди пашут с утра до ночи, чтоб вам легче ходилось, ну спят и спят… Да обед у них. Отдыхают. Автобус им не дают, чтоб дежурил с ними. Днем с 12 до 13 и ночью с 0 до 1 обед. И в мороз, и в жару на улице. Зарплата, я у одного спросил, 12 тысяч — остальное на жилье и еду уходит», — рассказывают о нелегкой жизни гастарбайтеров тюменцы.

«Их машина отвозит на точку и уезжает, а им деваться-то некуда. В основном именно так и происходит, когда всю работу выполняют, их забирают — и дальше кататься. Обычно водитель едет до дома отдохнуть, покушать, а рабочие в машине — по пути или как получится», — поделился подробностями работы уборщиков-мигрантов еще один горожанин.