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14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Свердловской области
17:08  14 марта 2018 0

Главный тренер «Автомобилиста» покидает клуб

Пресс-конференция руководителей хоккейного клуба
Контракт с Владимиром Крикуновым продлевать не будутФото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство ХК «Автомобилист» не будет продлевать контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым. Об этом рассказал директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

«Мы благодарны Владимиру Васильевичу за проведенные в нашем клубе полтора сезона. В „регулярке“ мы добились лучшего результата за всю историю клуба и по набранным очкам, и по месту, и по заброшенным шайбам, в этом есть его заслуга», — приводит слова Рябкова «Р-Спорт». Также директор клуба уточнил, что по итогам сезона в целом и по итогам выступления в плей-офф было принято совместное решение не продлевать контракт.

По словам Рябкова, уже ведется работа по подбору кандидатур на должность главного тренера команды. Связаться с Крикуновым, чтобы получить комментарий по заявлению Рябкова, не удалось — имеющийся в редакции номер тренера оказался недоступен. В комментарии тому же «Р-Спорт» Крикунов заверил, что тренерскую карьеру в целом завершать не собирается. «Есть желание поработать», — сказал специалист.

Напомним, в этом сезоне «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрал 95 очков и вышел в плей-офф. Однако дальше первого раунда екатеринбургский клуб не прошел, проиграв магнитогорскому «Металлургу».

Татьяна Ларина
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