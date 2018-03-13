Сотрудники Козицына сделали все, чтобы забыть позор прошлого года

22:09 13 марта 2018 0

«Автомобилист» так хотел порадовать Козицына, что допустил стратегический просчет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральские клубы теряют представительство в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Из борьбы за Кубок Гагарина выбыл екатеринбургский «Автомобилист», проигравший накануне в шестом матче серии магнитогорскому «Металлургу». Последний проходит в следующий раунд плей-офф, как и челябинский «Трактор». Екатеринбуржцы уже начали анализировать ошибки, челябинские хоккеисты получили поздравление от губернатора Бориса Дубровского, а «Магнитка» попробует подтвердить свой класс.

«Автомобилист» в первом раунде плей-офф КХЛ провел шестиматчевую серию против двукратного обладателя Кубка Гагарина магнитогорского «Металлурга». Счет в серии — 4:2 в пользу «Магнитки», последний матч завершился со счетом 3:1 в пользу магнитогорской команды. «Автомобилист» катастрофически подвела реализация большинства, в рамках серии екатеринбуржцам при численном преимуществе ни разу не удалось забросить шайбу в ворота соперника. В каких-то моментах не хватило концентрации и мастерства.

«Автомобилист» обошли более опытные соседи Фото: Александр Константинов © URA.RU

«Магнитка — команда-лидер, топ-клуб, там много игроков с большим кубковым опытом. „Автомобилист“ проделал большую работу, сделал шаг вперед. Все матчи в серии были равные, но в „Автомобилисте“ еще относительно новая команда, какие-то мелочи помешали, и в итоге сказался опыт магнитогорцев», — пояснил «URA.RU» главный редактор портала AllHokkey.ru Евгений Сафонов.

О большом опыте и мастерстве хоккеистов «Металлурга» говорил после заключительного матча и нападающий «Автомобилиста» Егор Миловзоров. «Там такие мастера, что от каждого идет угроза. Ежесекундно, когда они находятся на льду. Мы предельно были концентрированы, старались, но все равно до конца их не закрыли. Это звезды мирового уровня. Поверьте, это не просто слова. Они все делают на полсекунды быстрее», — сказал Миловзоров в интервью пресс-службе магнитогорского клуба.

Руководство «Автомобилиста» подводит первые итоги сезона и готовится обсуждать будущее команды. Напомним, свой первый сезон (2016-17) в статусе президента клуба гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын провел провально: возрожденный при свердловском губернаторе Евгении Куйвашеве «Автомобилист» не прошел даже в плей-офф. Для бизнесмена это стало публичным оскорблением: общеизвестно, что он проигрывать не любит, и патронируемая им почти два десятилетия команда женского баскетбола — УГМК — тому доказательство.

На новый сезон (2017-18) была поставлена задача играть так, чтобы стереть из памяти прошлый позор. По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции, заработал 95 очков, вышел в плей-офф. «Металлург» в регулярке занял 5 место (95 очков), а «Трактор» — третье (96 очков). Против екатеринбуржцев сыграла прямолинейность выполнения задания: ближе к плей-офф команды начинают осторожничать, примеримаясь к будущим соперникам, выбирая, на кого более выгодно попасть.

«Автомобилист» очевидно так хотел порадовать Козицына, что расчетов не вел. И попал на более сильную команду, после чего вылетел из плей-офф в первом круге, как бывало и ранее.

Не исключено, что две челябинские команды будут играть против друг друга Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинские хоккеисты справились со своим плей-офф-соперником по первому раунду «Нефтехимиком» в пяти матчах (4:1). «Трактор» впервые за пять лет прошел во второй раунд Кубка Гагарина и уже успел получить поздравление от губернатора Челябинской области и президента клуба Бориса Дубровского. «Команда достаточно собранно, сосредоточенно провела все встречи с „Нефтехимиком“, отсюда и результат. Сделан еще один шаг на пути к финалу Восточной конференции, напомню, что именно такую задачу мы поставили перед „Трактором“ накануне сезона. Сейчас соперник наших хоккеистов по еще неизвестен, но кто бы он ни был из всех возможных вариантов, обыграть его — посильно», — говорится в обращении губернатора, опубликованном на официальном сайте челябинского клуба.

«Металлург» и «Трактор» узнают своих соперников завтра, не исключено, что им придется играть друг с другом. По словам экспертов, в противостоянии двух уральских клубов фаворитом будет «Металлург», опять же благодаря более мастеровитым игрокам и большому опыту в кубковых матчах. Если же «Магнитке» придется играть с «Ак Барсом», то возможны варианты.

«Если „Ак Барс“ будет играть с Магнитогорском, думаю, шансов пройти дальше у „Металлурга“ не так много. „Ак Барс“ выглядит фаворитом Востока в этом сезоне», — считает Евгений Сафонов.

Пары соперников будут сформированы после заключительного матча в серии «Салават Юлаев» — «Авангард». Он состоится 14 марта в Уфе.