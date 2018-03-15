Нефтяников ХМАО привезут на выборы за два часа до официального старта

Некоторые избирательные участки в Югре откроются 18 марта на два часа раньше намеченного срока. Решение было принято избиркомом после обращения руководства нефтегазовых компаний региона — это «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз». Об этом сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.
Подразумевается, что часть работников предприятий, чьи рабочие смены начнутся раньше 8 часов утра (время открытия участков), не смогут проголосовать. Из-за этого нефтяники попросили избирательные органы разрешить им голосовать с 6 утра. Таким образом, раньше срока участки откроются в крупнейшем муниципалитете региона Сургуте, а также в Мегионе, и моногородах «ЛУКОЙЛа» — Лангепасе, Урае, Когалыме и Покачах.
Сургут, как уже сообщало «URA.RU», по предварительным оценкам явки избирателей, может оказаться в числе аутсайдеров. Вовлеченность населения в голосование там может составить менее 50%. В других указанных муниципалитетах этот показатель несколько лучше и, возможно, достигнет планки в 70%.
Россиянам 18 марта предстоит выбрать президента на ближайшие шесть лет. Помимо самовыдвиженца Владимира Путина, в кампании участвуют еще семь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).