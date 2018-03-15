{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,02
Динамика за 2 недели
Евро 70,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 марта 2018
14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Югры
16:13  15 марта 2018 0

Нефтяников ХМАО привезут на выборы за два часа до официального старта

Предварительное голосование на выборах Президента РФ в поселке нефтяников Северный. Сургут, сургутнефтегаз, нефтяник, автобус
Нефтяные компании попросили сделать исключение для сотрудников, начинающих рабочий день раньше 8 утраФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Некоторые избирательные участки в Югре откроются 18 марта на два часа раньше намеченного срока. Решение было принято избиркомом после обращения руководства нефтегазовых компаний региона — это «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз». Об этом сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

Подразумевается, что часть работников предприятий, чьи рабочие смены начнутся раньше 8 часов утра (время открытия участков), не смогут проголосовать. Из-за этого нефтяники попросили избирательные органы разрешить им голосовать с 6 утра. Таким образом, раньше срока участки откроются в крупнейшем муниципалитете региона Сургуте, а также в Мегионе, и моногородах «ЛУКОЙЛа» — Лангепасе, Урае, Когалыме и Покачах.

Сургут, как уже сообщало «URA.RU», по предварительным оценкам явки избирателей, может оказаться в числе аутсайдеров. Вовлеченность населения в голосование там может составить менее 50%. В других указанных муниципалитетах этот показатель несколько лучше и, возможно, достигнет планки в 70%.

Россиянам 18 марта предстоит выбрать президента на ближайшие шесть лет. Помимо самовыдвиженца Владимира Путина, в кампании участвуют еще семь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров