В Перми в два раза увеличилось количество принимаемых по записи пациентов

11:04 16 марта 2018 0

Потоки больных и здоровых детей разделили Фото: сайт губернатора Пермского края

Проект губернатора Пермского края Максима Решетникова «Новая поликлиника» дал первые результаты. Благодаря оптимизации процессов в городской детской клинической поликлинике № 6 (ГДКП) удалось в два раза увеличить число принимаемых пациентов, а время ожидания записи к врачам сократилось с трех до одного дня.

По словам главного врача поликлиники Дениса Михайленко, «раньше у родителей не всегда получалось попасть к педиатру в течение недели, сейчас это происходит в течение 20—48 часов, к узким специалистам — в течение 3—5 дней». Врач-педиатр учреждения Наталья Пинаева объяснила, что главная цель проекта — разделить потоки здоровых и больных пациентов. Это стало возможным с появлением кабинета «Здоровое детство», где маленькие посетители получают справки и направления. «Ежедневно в зависимости от сезона в кабинет приходит до 120 пациентов. При этом запись на прием не ведется, пациенты принимаются в режиме живой очереди. Информацию о детях, назначенном им лечении, выписанных рецептах и препаратах педиатры получают из электронной базы. Работать стало значительно удобнее», — передает слова врача пресс-служба губернатора Пермского края.

В четверг, 15 марта, в рамках рабочей поездки в Ленинский район города Перми губернатор края Максим Решетников вместе с главой города Дмитрием Самойловым ознакомился с результатами реализации проекта «Новая поликлиника» (входит в федеральный «Бережливая поликлиника»). Решетников отметил: «То, что мы видим в этой поликлинике, это эталон». «Отдельно организована система осмотра детишек. За счет этого разгружены узкие специалисты и педиатры, поэтому увеличилась доступность медпомощи», — говорит глава региона.

В состав ГДКП №6 входят три пермские поликлиники и дневной стационар. Все они являются участниками проекта «Новая поликлиника», инициированного главой региона в апреле 2017 года. В 2017 году на ремонт комплекса было направлено 13,4 млн рублей, а на покупку оборудования — 3,1 млн рублей. В 2018 году предполагается направить еще 9,8 млн рублей на текущий ремонт и 9,4 млн рублей — на покупку оборудования.