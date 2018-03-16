{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,02
Динамика за 2 недели
Евро 70,52
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Пермского края
11:04  16 марта 2018 0

В Перми в два раза увеличилось количество принимаемых по записи пациентов

Потоки больных и здоровых детей разделилиФото: сайт губернатора Пермского края

Проект губернатора Пермского края Максима Решетникова «Новая поликлиника» дал первые результаты. Благодаря оптимизации процессов в городской детской клинической поликлинике № 6 (ГДКП) удалось в два раза увеличить число принимаемых пациентов, а время ожидания записи к врачам сократилось с трех до одного дня.

По словам главного врача поликлиники Дениса Михайленко, «раньше у родителей не всегда получалось попасть к педиатру в течение недели, сейчас это происходит в течение 20—48 часов, к узким специалистам — в течение 3—5 дней». Врач-педиатр учреждения Наталья Пинаева объяснила, что главная цель проекта — разделить потоки здоровых и больных пациентов. Это стало возможным с появлением кабинета «Здоровое детство», где маленькие посетители получают справки и направления. «Ежедневно в зависимости от сезона в кабинет приходит до 120 пациентов. При этом запись на прием не ведется, пациенты принимаются в режиме живой очереди. Информацию о детях, назначенном им лечении, выписанных рецептах и препаратах педиатры получают из электронной базы. Работать стало значительно удобнее», — передает слова врача пресс-служба губернатора Пермского края.

В четверг, 15 марта, в рамках рабочей поездки в Ленинский район города Перми губернатор края Максим Решетников вместе с главой города Дмитрием Самойловым ознакомился с результатами реализации проекта «Новая поликлиника» (входит в федеральный «Бережливая поликлиника»). Решетников отметил: «То, что мы видим в этой поликлинике, это эталон». «Отдельно организована система осмотра детишек. За счет этого разгружены узкие специалисты и педиатры, поэтому увеличилась доступность медпомощи», — говорит глава региона.

В состав ГДКП №6 входят три пермские поликлиники и дневной стационар. Все они являются участниками проекта «Новая поликлиника», инициированного главой региона в апреле 2017 года. В 2017 году на ремонт комплекса было направлено 13,4 млн рублей, а на покупку оборудования — 3,1 млн рублей. В 2018 году предполагается направить еще 9,8 млн рублей на текущий ремонт и 9,4 млн рублей — на покупку оборудования.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров