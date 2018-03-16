Кобылкин пообещал решить вопрос ветхого жилья на Ямале за 15 лет

Ликвидировать все ветхое жилье в Ямало-Ненецком автономном округе планируется в течение 15 лет. Об этом на встрече с жителями Салехарда в Центре культуры и спорта «Геолог» заявил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.
Он рассказал про прием у президента РФ Владимира Путина, где прозвучало, что из-за отсутствия собственного строительного комплекса и имеющегося объема денежных средств ликвидировать ветхое жилье придется 30 лет, передает «Север-пресс». Однако губернатор принял решение ужать сроки вдвое — до 15 лет. «Президент удивился, сказал, что строить придется за собственные деньги. Ну, мы и начали строить», — добавил глава региона.
На встрече также обсуждались строительство детских садов в Салехарде, жилищные проблемы, недостаток современной дорожной техники. В частности, прозвучало предложение всех работников социальной сферы обеспечить их социальным жильем. Также к Кобылкину обратились коренные жители Ямала с предложением создать в поселке Пельвож этнографический центр.
Как ранее передавало «URA.RU», на Ямале готовятся к реализации новой региональной программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Власти планируют снести более 700 тысяч квадратов старого жилья и переселить в новостройки около 17 тысяч ямальских семей. Ранее глава государства заявил, что у регионов страны нет денег на программу реновации ветхих зданий, сообщал сайт VSE42.Ru. При этом Путин отметил, что это актуальный вопрос и все нужно делать своевременно, поскольку через 10-15 лет такое жилье перейдет в категорию аварийного и ситуация усугубится.