{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Телебашню Екатеринбурга взорвут в марте. Точная дата
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 марта 2018
17:25  16 марта 2018 0

Москва пообещала Лондону «мощнейшее давление» после отравления Скрипаля

Посол Александр Яковенко предрек Англии негативные последствия из-за голословных обвиненийФото: скриншот видео
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Посол России Александр Яковенко пообещал Великобритании мощнейшее давление в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он также указал на отсутствие у Лондона каких-либо доказательств причастности России к этому инциденту.

«Мы будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим», — заявил Яковенко, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей». Дипломат также посулил неприятные последствия для Великобритании из-за голословных обвинений в адрес России. «В конечном счёте это говорит и о качестве той политики, которая ведётся в этой стране», — сказал российский посол.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о выдворении из страны 23 российских дипломатов из-за скандала с отравлением Сергея Скрипаля. Большинство из них так или иначе были задействованы в избирательной комиссии, отмечает портал Nation News. России пришлось предпринять дополнительные усилия, чтобы это не сказалось на возможностях находящихся в Соединенном королевстве граждан РФ проголосовать на президентских выборах.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров