Посол России Александр Яковенко пообещал Великобритании мощнейшее давление в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он также указал на отсутствие у Лондона каких-либо доказательств причастности России к этому инциденту.
«Мы будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим», — заявил Яковенко, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей». Дипломат также посулил неприятные последствия для Великобритании из-за голословных обвинений в адрес России. «В конечном счёте это говорит и о качестве той политики, которая ведётся в этой стране», — сказал российский посол.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о выдворении из страны 23 российских дипломатов из-за скандала с отравлением Сергея Скрипаля. Большинство из них так или иначе были задействованы в избирательной комиссии, отмечает портал Nation News. России пришлось предпринять дополнительные усилия, чтобы это не сказалось на возможностях находящихся в Соединенном королевстве граждан РФ проголосовать на президентских выборах.