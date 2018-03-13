18:47 13 марта 2018 0

В каком СИЗО находится «Серега» неизвестно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сергея К., обвиненного в сексуальном насилии над воспитанниками школы-интерната в Челябинской области, не могут найти его близкие. Об этом «URA.RU» сообщили родные обвиняемого. За помощью они обратились к правозащитникам.

По словам родных, когда они на днях пришли в челябинское СИЗО-1, куда изначально доставили мужчину, у них приняли передачи, но информацию о нем не дали. «Есть подозрение, что его перевезли в другое учреждение, чтобы изолировать от других задержанных и не допустить самосуда», — сообщили «URA.RU» источники в правозащитных кругах. Сейчас его ищут в других СИЗО. В официальных структурах эту информацию не комментируют. На странице Сергея К. «ВКонтакте» пользователи посылают ему проклятия.

В июле 2017 года в СИЗО Златоуста покончили с собой двое задержанных, обвиняемых в насилии над детьми. Один из них был арестован за убийство мальчика в Каслях. Как сообщало агентство, его могли казнить по решению воров в законе.

Напомним, о скандале с изнасилованиями в интернате стало известно в январе 2018 года. По словам детей, воспитатели отдавали их на время посторонним людям, чаще всего упоминался некий «дядя Сережа». Кроме того, они заявили, что одна из воспитательниц по ночам устраивала оргии с детьми. В настоящее время дело расследует СК РФ, следователи уже нашли ряд нарушений в учреждении.