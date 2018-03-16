За два года, предшествующих проведению саммитов ШОС и БРИКС, в Челябинске капитально отремонтируют 126 домов на центральных улицах. Также архитекторам придется разработать единый проект реконструкции центра города и гостевых маршрутов. Такое распоряжение отдал 16 марта губернатор Борис Дубровский, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.
По словам руководителя регионального оператора капремонта Вадима Борисова, ведомство уже выбрало для этого подрядные организации. Сейчас они начали разрабатывать и согласовывать паспорта фасадов, а также готовить проектно-сметную документацию.
Сегодня же, по данным источников «URA.RU», Дубровский провел закрытое совещание с бизнесменами и руководителями строительных организаций области. Чиновники и предприниматели сверили данные по будущим объектам под саммиты, особое внимание уделив развитию гостиничной сети.
Указа о проведении в Челябинске в 2020 году масштабных международных мероприятий подписал 15 марта — за два дня до выборов, — президент России Владимир Путин. Челябинск стал третьим из городов-миллионников после Екатеринбурга и Уфы, который может преобразиться благодаря миллиардным инвестициям в инфраструктуру и благоустройство. Самое большое строительство развернется на набережной реки Миасс, где будут возводить основной конгресс-холл. Сейчас идет подготовка строительной площадки.