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16 марта 2018
15 марта 2018
Главные новости Челябинской области
20:06  16 марта 2018 0

Центр Челябинска отреставрируют к саммитам ШОС и БРИКС. В списке больше сотни объектов. ФОТО

Дом Ленина 62. Челябинск., обрушение
Путин сделал подарок жителям многострадальных «сталинок»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС
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За два года, предшествующих проведению саммитов ШОС и БРИКС, в Челябинске капитально отремонтируют 126 домов на центральных улицах. Также архитекторам придется разработать единый проект реконструкции центра города и гостевых маршрутов. Такое распоряжение отдал 16 марта губернатор Борис Дубровский, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

По словам руководителя регионального оператора капремонта Вадима Борисова, ведомство уже выбрало для этого подрядные организации. Сейчас они начали разрабатывать и согласовывать паспорта фасадов, а также готовить проектно-сметную документацию.

Сегодня же, по данным источников «URA.RU», Дубровский провел закрытое совещание с бизнесменами и руководителями строительных организаций области. Чиновники и предприниматели сверили данные по будущим объектам под саммиты, особое внимание уделив развитию гостиничной сети.

Указа о проведении в Челябинске в 2020 году масштабных международных мероприятий подписал 15 марта — за два дня до выборов, — президент России Владимир Путин. Челябинск стал третьим из городов-миллионников после Екатеринбурга и Уфы, который может преобразиться благодаря миллиардным инвестициям в инфраструктуру и благоустройство. Самое большое строительство развернется на набережной реки Миасс, где будут возводить основной конгресс-холл. Сейчас идет подготовка строительной площадки.

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На месте будущего Конгресс-холла уже идут работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владимир Васин
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