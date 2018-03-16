За саммит ШОС в Челябинске будет отвечать помощник Путина

Возглавлять организацию саммитов Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в Челябинске будет помощник президента РФ Юрий Ушаков. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Ушаков, отвечающий в аппарате президента за внешнеполитические вопросы, должен будет в месячный срок утвердить состав оргкомитета. Согласно указу Путина, оргкомитет обязан представить ему основной план мероприятий.
Указ о проведении ШОС в Челябинске в 2020 году был подписан Путиным вчера, 15 марта, напоминает «Федеральное агентство новостей». Об этом президент сообщил на форуме «Россия — страна возможностей». В Шанхайскую организацию сотрудничества входит Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. В 2017 году в объединение вошли также Индия и Пакистан, пишет «Национальная служба новостей».
Впервые о возможности проведения саммитов в Челябинске губернатор области Борис Дубровский сообщил в июне 2015 года на Петербургском экономическом форуме. Во время Российско-казахстанского форума в Челябинске в конце 2017 года он показал Владимиру Путину, как преобразится город в случае проведения ШОС и БРИКС.
Опрошенные «URA.RU» эксперты отмечают, что Челябинск вместе с Казанью и Екатеринбургом является одним из немногих городов восточной части России, способных провести саммит такого уровня, столица Южного Урала благодаря решению президента получила шанс на преображение и свежий воздух.