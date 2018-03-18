Переселенцы с Украины впервые проголосовали на президентских выборах

05:08 18 марта 2018 0

Супруги первыми посетили избирательный участок в Биробиджане со своим псом по кличке Редбул ФОТО: пресс-служба ЕАО

Переселенцы с Украины впервые приняли участие в голосовании на выборах президента России. Супруги Алексей и Анна Штепа первыми пришли на избирательный участок в Биробиджане.

«Перед нами не стоял вопрос, идти или не идти на выборы. Ответ был очевиден — идти. Ведь будущее России теперь и наше будущее, и сегодня мы сделали свой выбор», — цитирует Life Анну Штепа.

Почти четыре года назад, когда на Украине начался конфликт, семейная пара решила переехать в Биробиджан. С собой они забрали свою собаку по кличке Редбул, которая сегодня с ними посетила избирательный участок в качестве талисмана. По словам Алексея, возможность проголосовать как полноценный гражданин РФ наводит на мысль о начале новой российской жизни.