В Югре из-за нарушений аннулируют голоса целого избирательного участка

Избирком Югры принял решение аннулировать результаты избирательного участка в ХМАО в связи с выявленными нарушениями при его работе и в ходе подсчете голосов на выборах президента РФ. Об этом 20 марта «URA.RU» сообщил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.
По словам собеседника агентства, нарушения были выявлены в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения на участке №35 в отдаленном населенном пункте Полноват. «Данные нарушения не позволяют достоверно установить итоги голосования на данном избирательном участке. По закону, мы приняли решение о признании результатов выборов на данном участке недействительными. При этом мы не усмотрели злого умысла и намерения сфальсифицировать результаты выборов среди членов участковой комиссии. Это просто был непрофессиональный и безответственный подход к такой важной процедуре», — заявил глава югорского избиркома.
Также собеседник добавил, что всего было аннулировано 947 голосов избирателей. Село Полноват находится в Белоярском районе ХМАО. Большинство жителей поселения являются представителями коренных малочисленных народов севера.
Как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, работники избирательного процесса на этом участке считали итоги как умели, а не так, как принято вести подсчет по регламенту.