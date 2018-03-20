21:50 20 марта 2018 0

Зайцева не впечатлила новинка Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев не оценил новую гостевую форму российской сборной по футболу, подготовленную для ЧМ-2018. Ее презентовали во вторник, 20 марта; фотографиями поделились на официальной странице сборной в Instagram.

«Обыкновенная майка, ничего особенного в ней нет. На тех фотографиях, которые сейчас в Сети, сидит плохо. Блекло очень выглядит принт», — приводит слова Зайцева «Чемпионат». На футболках белого цвета с серыми квадратными вкраплениями изображены герб Российской Федерации и логотип спонсора сборной.

Ранее новую гостевую форму сборной России высмеяли в Сети. Болельщики сравнили внешний вид новинки с «вафельным» полотенцем из-за пиксельного узора, сообщало «URA.RU».