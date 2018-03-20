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20 марта 2018
21:50  20 марта 2018 0

Вячеслав Зайцев раскритиковал новую форму сборной РФ по футболу. «Плохо сидит». ФОТО

ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва , зайцев вячеслав
Зайцева не впечатлила новинкаФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Известный российский модельер Вячеслав Зайцев не оценил новую гостевую форму российской сборной по футболу, подготовленную для ЧМ-2018. Ее презентовали во вторник, 20 марта; фотографиями поделились на официальной странице сборной в Instagram.

«Обыкновенная майка, ничего особенного в ней нет. На тех фотографиях, которые сейчас в Сети, сидит плохо. Блекло очень выглядит принт», — приводит слова Зайцева «Чемпионат». На футболках белого цвета с серыми квадратными вкраплениями изображены герб Российской Федерации и логотип спонсора сборной.

Ранее новую гостевую форму сборной России высмеяли в Сети. Болельщики сравнили внешний вид новинки с «вафельным» полотенцем из-за пиксельного узора, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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