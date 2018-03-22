10:05 22 марта 2018 0

Дмитрию Пумпянскому исполнилось 54 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» и компании «Синара» Дмитрий Пумпянский в четверг, 22 марта празднует день рождения. Одному из крупнейших промышленников Урала, участнику списка Forbеs и президенту Свердловского союза промышленников и предпринимателей в этом году исполнилось 54 года.

Дмитрий Александрович, согласно открытым источникам, родился в Улан-Удэ. В 1986 году окончил УПИ имени Кирова по специальности «Металоведение». Уже в 1990-х его карьера пошла в гору, он стал получать руководящие должности на крупных металлургических предприятиях Урала, а в 1998 году начал работать в «Синаре». С 30 июня 2005 года Пумпянский — председатель совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания». На сегодняшний день состояние Пумпянского оценивается в 1,4 млрд долларов, в российском рейтинге Forbеs-2017, топ-менеджер занимает 64 место. За год он улучшил свою позицию в списке на девять строчек.

Большой вклад бизнесмена в экономику страны отмечают на самых разных уровнях власти. Например, входящая в его группу компания «Синара-Девелопмент» перестраивала в Екатеринбурге Центральный стадион к ЧМ-2018. В 2016 году губернатор региона присвоил Дмитрию Пумпянскому звание «Почетный гражданин Свердловской области».

С праздником промышленника поздравляют его друзья и коллеги. Первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов, считает, что ему в жизни очень повезло со знакомством с Пумпянским: «С Дмитрием Александровичем очень интересно, с ним всегда драйв, он создает вокруг себя атмосферу, в которой хочется двигаться вперед. Хочу подчеркнуть, у него есть качество, которое встречается не так часто, — порядочность. Именно желание сделать мир лучше, ведет Дмитрия Александровича не только в бизнес, но и в огромную общественную деятельность».

Вклад Пумпянского в экономику страны отмечают на самых разных уровнях власти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров поблагодарил Пумпянского за активное участие в жизни университета. «Возглавляя в течение многих лет Наблюдательный совет УрФУ, Дмитрий Александрович как никто другой знает и понимает стоящие перед университетом вызовы и задачи, помогает их решать, поддерживать звание одного из лучших вузов страны, завоёвывать достойное место в мировом образовательном пространстве. Неслучайно для многих других университетов страны наш Наблюдательный совет стал образцом для подражания. От имени многотысячного коллектива УрФУ искренне благодарю Дмитрия Александровича за неравнодушие, помощь и поддержку. Желаю новых свершений, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья и удачи во всех делах!», — сказал Кокшаров.

К поздравлениям также присоединился президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин: «Искренне поздравляю своего коллегу с днем рождения! Могу пожелать, чтобы всем его грандиозным планам сопутствовала удача! Знаком с Дмитрием Александровичем много лет и знаю его, как профессионального, целеустремленного и по-настоящему масштабного человека. В этот день хотелось бы пожелать ему как можно большего количества теплых слов, настроения и внутреннего комфорта!»

Представители Свердловской власти желают Пумпянскому успехов в бизнесе и новых крупных проектов. «Огромной удачи в делах и всех начинаниях, крепкого здоровья близким и родным! Хочется к этому добавить пожелание пережить все хитросплетения и новации налогообложения, а также ввод в отношении нашей страны мировых санкций. При этом есть неколебимая уверенность, что разноплановое хозяйство Дмитрия Александровича позволит все эти невзгоды преодолеть и реализовать по-настоящему амбициозные и несущие Россию в будущее проекты — такие, например, как ВСМ», — пожелал Пумпянскому министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

«Уважаемый Дмитрий Александрович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения! Знаю Вас как авторитетного бизнесмена и талантливого руководителя, делающего очень много для поступательного развития Среднего Урала. Особую признательность хочется выразить Вам за конструктивное выстраивание диалога между властью и деловым сообществом, эффективное взаимодействие Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, который вы возглавляете в течение многих лет, и исполнительных органов власти. Искренне хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов и реализации всех ваших смелых и амбициозных планов!» — добавил первый вице губернатор Алексей Орлов.

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила именинника, как от себя, так и от имени всех депутатов собрания:

«Ваша трудовая деятельность всегда была неразрывно связана с уральской металлургией, Вами многое сделано для возрождения и развития промышленности России, ее интеграции в мировую экономику, сохранения лучших производственных традиций в металлургической отрасли. Особенно стоит отметить активное сотрудничество возглавляемого вами Союза промышленников и предпринимателей с законодательным собранием Свердловской области. Ваша многогранная деятельность по достоинству отмечена многочисленными государственными наградами. Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!».

Председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин считает Пумпянского высококлассным и харизматичным руководителем. «Вы завоевали огромный авторитет в России и за рубежом. Сила вашего характера и открытость всегда притягивали к вам единомышленников, вместе с которыми вы достигли успехов во всех направлениях деятельности. Для нас большая честь работать с вами. Желаю вам здоровья, добра, благополучия и удачи во всех начинаниях!», — поздравил Пумпянского председатель банка.