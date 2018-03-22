На Южном Урале девочка выпала из окна, пока играла с кошкой

Ребенок выбежал с кошкой на балкон
В Златоусте шестилетняя девочка выпала с балкона пятого этажа, пока играла с кошкой. Она вместе с братом находилась дома под присмотром мамы, но та в момент происшествия вышла в аптеку.
Ребенок выбежал на балкон вместе кошкой и перевалился через перила, сообщает «Первый областной». Инцидент произошел на виду у нескольких школьников, которые шли домой после занятий. Они вызвали «скорую» и позвали взрослых.
По словам врачей, в результате падения девочка получила множественные переломы. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.