Минобороны РФ сообщило о разработке «Новичка» в США

02:56 26 марта 2018 0

США вели разработку яда «Новичок» еще в 1998 году Фото: depositphotos.com © URA.RU

Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игорь Рыбальченко заявил, что у России имеются документы, которые указывают на то, что в США велась разработка ядовитого вещества «Новичок».

В эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым Рыбальченко рассказал, что еще в 1998 году российские специалисты нашли в спектральной библиотеке национального бюро стандартов США информацию о фосфорорганическом веществе, обладающем сильным смертельным действием, передает RT.

«Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый „Новичок“, А234», — сообщил химик. Он также добавил, что в базу данных вещество было внесено сотрудниками Центра химических исследований и разработок армии США, пишет «Экономика сегодня».

Напомним, химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей отравляющего вещества нервно-паралитического действия под названием «Новичок», опроверг одну из главных версий отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Он исключил, что «Новичком» могли быть обработаны вещи его дочери Юлии, когда она собиралась ехать к отцу в Великобританию.

Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Пострадавшие до сих пор находятся в коме. Британские власти обвинили Россию в причастности к инциденту и выслали из страны 23 российских дипломатов. Ранее стало известно, что аналогичные меры хотят принять двадцать европейских стран. Российская сторона, в свою очередь, отрицает обвинения.