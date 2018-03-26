{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 марта 2018
25 марта 2018
02:56  26 марта 2018 0

Минобороны РФ сообщило о разработке «Новичка» в США

Эпидемии, болезнь, противогаз, биологическая защита, маска медицинская, пробирка, эпидемия, противогаз, защитная одежда
США вели разработку яда «Новичок» еще в 1998 годуФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игорь Рыбальченко заявил, что у России имеются документы, которые указывают на то, что в США велась разработка ядовитого вещества «Новичок».

В эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым Рыбальченко рассказал, что еще в 1998 году российские специалисты нашли в спектральной библиотеке национального бюро стандартов США информацию о фосфорорганическом веществе, обладающем сильным смертельным действием, передает RT.

«Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый „Новичок“, А234», — сообщил химик. Он также добавил, что в базу данных вещество было внесено сотрудниками Центра химических исследований и разработок армии США, пишет «Экономика сегодня».

Напомним, химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей отравляющего вещества нервно-паралитического действия под названием «Новичок», опроверг одну из главных версий отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Он исключил, что «Новичком» могли быть обработаны вещи его дочери Юлии, когда она собиралась ехать к отцу в Великобританию.

Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Пострадавшие до сих пор находятся в коме. Британские власти обвинили Россию в причастности к инциденту и выслали из страны 23 российских дипломатов. Ранее стало известно, что аналогичные меры хотят принять двадцать европейских стран. Российская сторона, в свою очередь, отрицает обвинения.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров