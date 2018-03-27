Рокфеллер рассказал, как правильно воспитать богатых детей

18:14 27 марта 2018 0

По словам миллиардера, сохранить деньги помогает благотворительность Фото: Pixabay

Потомок первого в мировой истории долларового миллиардера Дэвид Рокфеллер-младший рассказал журналистам, как именно его семье удается сохранять состояние на протяжении уже 150 лет. Все дело, по его словам, в том, как воспитывать детей.

В первую очередь, по его мнению, необходимы регулярные встречи всей семьей. «Мы проводим семейные встречи дважды в год, часто более 100 членов семьи находятся в одной комнате, присутствуя, например, на рождественском ужине», — цитирует Рокфеллера-младшего Lenta.ru. При этом он добавил, что, помимо праздников, регулярно проводятся «форумы», на которых все представители фамилии в возрасте от 21 года обсуждают различные, в том числе и финансовые, вопросы.

Вторым важным фактором Рокфеллер-младший назвал отсутствие «семейной компании». По словам наследника миллиардов, когда в 1911 правительство США потребовало разделить семейную нефтяную монополию на несколько компаний поменьше, это спасло родственников от множества ссор.

Наконец, по словам миллиардера, важно с детства объяснять детям необходимость благотворительности. Сам Рокфеллер-младший, как он утверждает, свое первое пожертвование сделал в 10 лет.