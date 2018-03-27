Против участкового уполномоченного по Красноселькупскому району ЯНАО возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Поводом стала гибель в декабре 2017 года задержанного, который насмерть замерз в неотапливаемой камере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. В надзорном ведомстве отмечают, что подобные нарушения в работе местной полиции не единичны.
Прокурорская проверка показала, что 30 декабря 2017 года участковый без оформления сопутствующих бумаг задержал местного жителя и поместил его в «нефункционирующую камеру для содержания административно задержанных». После этого он покинул пункт полиции. Вернувшись на следующий день, в камере он нашел труп мужчины, который скончался от переохлаждения. Чтобы отвести от себя подозрения, участковый попытался спрятать тело.
Прокурор района потребовал возбудить против участкового уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Дальнейшая проверка ведомства показала, что из-за изменений в штате УМВД России по ЯНАО в селе Толька ликвидировали дежурную часть, после чего полицейским запрещалось задерживать людей в связи с отсутствием условий для длительного их содержания. В связи с этим начальнику полиции по Красноселькупскому району вынесли представление, по итогам которого двери двух камер для задержания в пункте полиции в селе Толька демонтировали. Четырех человек из числа руководства отдела привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.
Прокуратура также выявила дополнительные эпизоды преступлений участкового села Толька. Он незаконно задерживал еще двух граждан и сажал их в «нефункционирующую» камеру. По этим фактам 19 марта Пуровским МСО СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, прокурорская проверка показала, что еще в четырех населенных пунктах региона (с.Салемал, с. Панаевск, с. Новый Порт, п.Харп) в отделениях полиции незаконно организовывали помещения для задержанных. Результаты вынесенных представлений находятся на контроле в прокуратуре округа.