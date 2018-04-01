О достижении рассказал ее папа
Вероника Кислицына из Челябинска установила рекорд по количеству приседаний на одной ноге. О достижении пятилетней девочки в соцсетях рассказал ее папа.
Будущая чемпионка с 3,5 лет занимается гимнастикой. Судя по записям отца в соцсетях, он лично руководит ее тренировками. В Книгу рекордов России девочка попала, присев «пистолетиком» (на одной ноге, вытянув вторую вперед) 17 раз за минуту.
В книге рекордов России челябинцы отметились и другими достижениями. К примеру, там значится, что южноуральской столице принадлежит рекорд по балансировке холодильника наибольшей массы на лбу — его поставил Игорь Попов, сумевший продержать 20 секунд бытовой прибор массой в 47 килограмм.