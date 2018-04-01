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01 апреля 2018
31 марта 2018
10:13  01 апреля 2018 0

Главу МИД Британии застали на улице в нелепом наряде. «Кажется, ему еще лифчик нужен». ФОТО

Европейцы обвинили политика в «нападении на их глаза»Фото: bg.wikipedia.org

Главу министерства иностранных дел Великобритании застали на улице в нелепом наряде. Журналисты высмеяли шорты, в которых Борис Джонсон совершает утренние пробежки.

«Изюминка его костюма, безусловно, нелепые гавайские шорты», — описывает журналист Daily Telegraph свои впечатления. На пробежке помимо шорт на Джонсоне были красная шапочка и флисовая кофта. Министр проигнорировал камеры и журналистов, продолжив пробежку.

Теперь европейцы обсуждают наряд в соцсетях. «Это одежда британского топ-дипломата», — иронизирует обозреватель Washington Post Адам Тэйлор в Twitter. «Честно говоря, это очень похоже на то, что я носил в кино в субботу, поэтому я не могу судить», «Кажется, ему еще и лифчик для пробежки нужен», «Это нападение на глаза — жестоко», — реагируют пользователи под записью журналиста.

Фото: со страницы Адама Тэйлора в Twitter

Игорь Чукреев
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