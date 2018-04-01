10:13 01 апреля 2018 0

Европейцы обвинили политика в «нападении на их глаза» Фото: bg.wikipedia.org

Главу министерства иностранных дел Великобритании застали на улице в нелепом наряде. Журналисты высмеяли шорты, в которых Борис Джонсон совершает утренние пробежки.

«Изюминка его костюма, безусловно, нелепые гавайские шорты», — описывает журналист Daily Telegraph свои впечатления. На пробежке помимо шорт на Джонсоне были красная шапочка и флисовая кофта. Министр проигнорировал камеры и журналистов, продолжив пробежку.

Теперь европейцы обсуждают наряд в соцсетях. «Это одежда британского топ-дипломата», — иронизирует обозреватель Washington Post Адам Тэйлор в Twitter. «Честно говоря, это очень похоже на то, что я носил в кино в субботу, поэтому я не могу судить», «Кажется, ему еще и лифчик для пробежки нужен», «Это нападение на глаза — жестоко», — реагируют пользователи под записью журналиста.