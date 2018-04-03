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Главные новости Челябинской области
16:59  03 апреля 2018 1

Уральское предприятие потратило на отдых сотрудников более 200 млн рублей

Работникам компенсируют стоимость путевок в санатории и дома отдыхаФото: управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

В 2017 году затраты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на оздоровление работников и членов их семей составили 190,6 млн рублей, профсоюзного комитета компании — 11,6 млн рублей. Об этом «URA.RU» рассказали в управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

На реабилитационно-восстановительное лечение компания направила 8189 работников и членов их семей. ММК компенсировало часть стоимости путевок в санатории и загородные дома. Льготы для работников составляли 65—80% от полной стоимости в зависимости от сезона и вида оздоровления, для детей работников — 70%, для супруги — 50%. Сотрудники комбината в минувшем году имели возможность отдохнуть в санатории «Юбилейный», «Южный», «Металлург», домах отдыха «Березки» и «Абзаково», санаторном корпусе «Ассоль» санатория «Ассы».

Затраты на оздоровление детей работников ПАО «ММК» в 2017 году составили почти 15 млн рублей посредством компенсации путевок в детские загородные лагеря и еще свыше 10 млн рублей — на содержание детских оздоровительно-образовательных центров комбината. В летние каникулы дети могли отдыхать в санаториях «Уральские зори» и «Горное ущелье».

Ксения Томашова
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