Челябинские металлурги потратят 120 миллионов на экономию электричества

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, «Магнитка») инвестирует в программу «Персонализация управления ресурсами» более 120 млн рублей. По мнению новаторов, это поможет сэкономить энергоресурсы и повысит ответственность рабочих.
На четырех площадках ММК — цехах №5 и №10, в доменном цехе и на Центральной электростанции — уже реализуется проект по организации учета затрат на уровне микроМВЗ (мест возникновения затрат). За счет этого «Магнитка» сэкономила 77,7 млн рублей, сумма выплаченного вознаграждения составила 1,5 млн рублей. «Основная цель проекта — не столько сэкономить средства на энергоресурсах, сколько в первую очередь приблизить человека к оборудованию, дать работнику возможность почувствовать его личный вклад в работу, его важность и ответственность», — отмечает главный специалист по инновациям научно-технического центра ММК Данила Целиканов.
В планах металлургов в 2018 году — завершить монтаж узлов учета на других площадках — на руднике, на рудообогатительной фабрике, и еще в восьми цехах ММК. А в 2019 году комбинат внедрит стратегическую инициативу на следующих девяти площадках.
В текущем году на программу персонализации ММК потратит 50 млн рублей, в следующем — 72 млн рублей. Оборудование должно окупиться за 2-3 года. К слову, программа персонализации является логическим продолжением и развитием системы учета энергоресурсов комбината, которая считается одной из лучших и совершенных в стране. Опытом магнитогорцев уже заинтересовался ряд металлургических компаний России и Украины.