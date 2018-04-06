20:52 06 апреля 2018 0

В результате пеной были залиты магазины с одеждой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива)

В сургутском торговом центре «Пассаж» проверка пожарной безопасности привела к порче имущества предпринимателей. Все отделы, а в основном в магазине торгуют одеждой, были залиты пеной.

По словам женщины-оператора, в случившемся виноваты пожарные. «Решили проверить нашу пожарную сигнализацию. Проверяли до тех пор, пока не долбануло <…> Как так можно проверять, чтобы все засыпало порошком, чтобы людям ущерб приносить!» — говорит она.

Сайт SiTV сообщает, что с внеочередной проверкой пришла организация, которая обеспечивает пожарную безопасность здания. По данным СМИ, таким образом организация пыталась приготовиться к проверке госпожнадзора.

Волна проверок торговых центров и муниципальных зданий началась после пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. Только за сегодняшний день была проведена эвакуация Госдумы в Москве, а в одном из самых известных ТЦ Екатеринбурга — «Пассаже» — прокуратура организовала внеплановую пожарную проверку.