{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин отправил в отставку главного следователя Свердловской области
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
20:52  06 апреля 2018 0

Югорский ТЦ залили пеной во время пожарной проверки. ВИДЕО

Чемпионат России по пожарно-прикладному спорту. Челябинск., пожарные, пена
В результате пеной были залиты магазины с одеждойФото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива)

В сургутском торговом центре «Пассаж» проверка пожарной безопасности привела к порче имущества предпринимателей. Все отделы, а в основном в магазине торгуют одеждой, были залиты пеной.

По словам женщины-оператора, в случившемся виноваты пожарные. «Решили проверить нашу пожарную сигнализацию. Проверяли до тех пор, пока не долбануло <…> Как так можно проверять, чтобы все засыпало порошком, чтобы людям ущерб приносить!» — говорит она.

Сайт SiTV сообщает, что с внеочередной проверкой пришла организация, которая обеспечивает пожарную безопасность здания. По данным СМИ, таким образом организация пыталась приготовиться к проверке госпожнадзора.

Волна проверок торговых центров и муниципальных зданий началась после пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека. Только за сегодняшний день была проведена эвакуация Госдумы в Москве, а в одном из самых известных ТЦ Екатеринбурга — «Пассаже» — прокуратура организовала внеплановую пожарную проверку.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров