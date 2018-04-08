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Главные новости Свердловской области
02:24  08 апреля 2018 0

В Екатеринбург прибыл Благодатный огонь из Иерусалима. ФОТО

Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
Торжественное богослужение вел митрополит КириллФото: Анна Майорова © URA.RU

В ночь на воскресенье, 8 апреля, в Екатеринбурге прошло торжественное богослужение, посвященное наступлению главного православного праздника — Светлого Воскресения Христова. Службу возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в сослужении с духовенством. В полночь в Свято-Троицкий кафедральный собор был доставлен Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима.

В торжественном мероприятии принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, присоединившийся к собравшимся в храме уральцам. Пасхальные торжества начались с крестного хода вокруг храма, а затем, когда был доставлен Благодатный огонь, все собравшиеся получили возможность возжечь от него свечи. Уже из Свято-Троицкого собора частицы Благодатного огня будут переданы во все храмы Среднего Урала.

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Фото: Анна Майорова © URA.RU

Напомним, Благодатный огонь, ежегодно зажигающийся в часовне у Гроба Господня в Иерусалиме, загорелся в субботу, 7 апреля. Как писало «URA.RU», верующим его передал патриарх Иерусалимский Феофил III.

Евгений Александров
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