Патриарх иерусалимский Феофил III передал огонь верующим (фото архивное)
Благодатный огонь сошел сегодня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх иерусалимский Феофил III передал его верующим, сообщает телеканал RT. Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву. Оттуда огонь развезут в российские города и в русские приходы за рубежом.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр. Считается, что огонь чудесным образом сходит в Кувуклию — часовню над Гробом Господним в Иерусалиме. Это происходит ежегодно накануне праздника.