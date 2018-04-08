В Нью-Йорке произошел пожар в Трамп-тауэре

Вечером в субботу, 7 апреля, в Нью-Йорке загорелся небоскреб Trump Tower (Башня Трампа). Пожар произошел на уровне 50 этажа, данные о пострадавших пока не поступали.
Как передает ТАСС со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка, возгоранию изначально была присвоена вторая категория сложности, однако позже ее повысили до третьей.
Как позже сообщил владелец небоскреба, президент США Дональд Трамп, пожар был потушен. «Его очаг был крайне ограничен, — написал глава Белого дома в сети Twitter. — Здание построено хорошо. Пожарные-мужчины и пожарные-женщины отлично поработали! Спасибо!»
Между тем, это уже второй пожар с начала года в Трамп-тауэре. Как передает RT, в январе в результате возгорания на крыше здания пострадали два человека. Тогда причиной пожара стала неисправность проводки в системе вентиляции