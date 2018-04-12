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12 апреля 2018
11 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
11:45  12 апреля 2018 0

«Единая Россия» разрешила не сдавать справки о судимостях участникам праймериз в думу Екатеринбурга. А то желающих было слишком мало

Праймериз
ЕР упростила процедуру регистрации участников праймеризФото: Николай Бастриков © URA.RU

Оргкомитет по подготовке праймериз «Единой России» на выборах депутатов Екатеринбургской гордумы внес коррективы в первоначальный перечень документов, необходимых для выдвижения участников предварительного голосования. Как сообщил «URA.RU» член свердловского политсовета «ЕР», на прошедшем 11 апреля заседании оргкомитет принял решение исключить из него справку об отсутствии судимости. Потенциальные кандидаты смогут представить вместо нее документ, удостоверяющий, что потенциальный кандидат запросил такую справку в МВД. Она готовится в течении 10-30 дней.

Готовая справка должна быть представлена уже зарегистрированными участниками праймериз в оргкомитет до 8 мая. Регистрация не сделавших это участников предварительного голосования будет отменена.

9 мая стартуют дебаты между участниками праймериз. Само предварительное голосование состоится 3 июня. Как сообщил «URA.RU» представитель оргкомитета, решение проводить регистрацию без наличия справки о несудимости принято из-за крайне малого числа выдвиженцев. По состоянию на вечер 11 апреля в оргкомитет поступило всего два заявления. Аналогичные решения принимались и в ходе предыдущих предвыборных кампаний.

Константин Джултаев
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