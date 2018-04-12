Оргкомитет по подготовке праймериз «Единой России» на выборах депутатов Екатеринбургской гордумы внес коррективы в первоначальный перечень документов, необходимых для выдвижения участников предварительного голосования. Как сообщил «URA.RU» член свердловского политсовета «ЕР», на прошедшем 11 апреля заседании оргкомитет принял решение исключить из него справку об отсутствии судимости. Потенциальные кандидаты смогут представить вместо нее документ, удостоверяющий, что потенциальный кандидат запросил такую справку в МВД. Она готовится в течении 10-30 дней.
Готовая справка должна быть представлена уже зарегистрированными участниками праймериз в оргкомитет до 8 мая. Регистрация не сделавших это участников предварительного голосования будет отменена.
9 мая стартуют дебаты между участниками праймериз. Само предварительное голосование состоится 3 июня. Как сообщил «URA.RU» представитель оргкомитета, решение проводить регистрацию без наличия справки о несудимости принято из-за крайне малого числа выдвиженцев. По состоянию на вечер 11 апреля в оргкомитет поступило всего два заявления. Аналогичные решения принимались и в ходе предыдущих предвыборных кампаний.