Судимым разрешили идти на праймериз ЕР. А тех два раза звать не надо

19:20 14 февраля 2018 0

Проблеме проникновения судимых на выборы — много лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральские политики выяснили, что в намеченных на 3 июня праймериз «Единой России» могут принять участие судимые кандидаты. При этом не важно, являются ли их судимости снятыми или погашенными. Юридическая лазейка заложена в высланном в регионы регламенте проведения предварительного голосования, в котором юристы нашли странные нестыковки.

Руководители партии неоднократно заявили на федеральном уровне о принципиальной позиции — людям, имевшим проблемы с законом, путь на предварительное голосование (победитель которого становится официальным кандидатом от «Единой России») закрыт. Однако на местах к таким кандидатам относились более лояльно. Например, в 2014 году на выборах в райсоветы Челябинска на праймериз заявились, выиграли, а потом стали депутатами имевшие в свое время судимости Виталий Рыльских, Марк Болдов, Виталий Паутов и Юрий Панов. Так, в биографии у известного депутата Рыльских две статьи за хулиганство и одна за незаконное хранение оружия.

Александр Новиков так и не смог попасть в Заксобрание Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2015 году праймериз по одному из кругов в Тобольскую гордуму выиграл действовавший на тот момент депутат Александр Антоненко. После победы в предварительном голосовании он был признан виновным в нанесении побоев и оштрафован на 20 тысяч рублей. Судимость с депутата тут же была снята, а сам он освобожден от наказания по амнистии.

Эти ошибки были учтены. В 2016 году в регламенте праймериз по определению кандидатов в депутаты Госдумы московское руководство дало местным штабам право не регистрировать кандидатов с судимостями. Правда, в праймериз по региональным и муниципальным кампаниям такого условия не было. В итоге в Свердловской области случился скандал по поводу регистрации и победы на праймериз на выборах в Заксобрание по Октябрьскому округу известного барда Александра Новикова. Он был осужден в 1985 году на 10 лет по статье 93-1 УК РСФСР сроком на 10 лет. Новиков был исключен из списков «Единой России» только спустя два месяца и пошел в результате на выборы самовыдвиженцем.

В 2017 году в свердловских провинциальных городах был избран ряд ранее судимых муниципальных депутатов.

Одни из них получили наказание еще в советскую эпоху, после этого их статьи были декриминализированы. Другие, несмотря на темные пятна биографии, уже отработали в своих думах в течени нескольких сроков. Признав их бывшие статьи несущественными и неопасными для общества, партийцы не препятствовали походу выдвиженцев во власть.

Ожидалось, что в 2018 году правила выдвижения резко ужесточатся. Однако, получив из Москвы регламент проведения праймериз, многие партийцы были удивлены.

С одной стороны, статья 4.1 документа дает право участвовать в праймериз только несудимым кандидатам. Этот барьер не действует в отношении тех, чья судимость к моменту подачи заявления снята или погашена. Остальные могут воспользоваться юридической лазейкой.

Из регламента невозможно сделать четкий вывод — нужна ни участникам праймериз справка о судимости или нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Статья 18.8.6 обязывает участника праймериз подавать в пакете документов вместе с заявлением справку о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования. Но находящаяся несколькими абзацами ниже статья 19.5.2 говорит, что отказ сдавать такую справку не является поводом для отказа в регистрации для участия в предварительном голосовании.

Ситуацию окончательно запутывает пункт 19.6. Он звучит так: «Участник предварительного голосования может быть исключен Организационным комитетом из списка участников предварительного голосования… в связи с непредставлением в течение 30 дней со дня выдвижения, но не позднее окончания выдвижения, справки о наличии (отсутствии) судимости…».

«С юридической точки зрения, здесь ключевое слово — «может». Это означает, что Оргкомитет вправе применить эту санкцию, но не обязан это делать, — пояснил «URA.RU» управляющий партнер юридической фирмы «ЮРЛИГА» Иван Волков. — У меня есть два возможных объяснения. Либо партийные юристы допустили существенную ошибку,

либо такая рассогласованность норм заложена преднамеренно, чтобы создать условия для допуска на праймериз нужных людей, невзирая на их судимость».

Один из организаторов свердловских праймериз в 2016—2017 годах пояснил, что в ряде случаев оргкомитет предварительного голосования на стадии сдачи документов вынужден был принимать от кандидатов вместо справок об отсутствии судимостей уведомления, что они запросили такую справку в системе МВД. В некоторых случаях (например, с Новиковым) к моменту окончания выдвижения об этой бумаге уже забывали.

Александр Косинцев уверен — никаких проблем в ходе предварительного голосования не возникнет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель исполкома Свердловского регионального отделения «Единой России» Александр Косинцев заявил в разговоре с корреспондентом «URA.RU», что в ходе подготовке к главной кампании — к выборам депутатов Екатеринбургской гордумы — у партийцев точно не возникнет никаких затруднений. По его словам, недавно в регламент было внесено существенное дополнение. Оно в безапелляционном порядке требует, чтобы участники праймериз на выборах в региональные органы власти, в думы и на посты мэров областных центров сдавали справки о судимости или ее отсутствии.

Но представитель свердловского политсовета «ЕР» не исключает, что дополнение не исправит перечисленные юридические неувязки, в связи с чем проведение предварительного голосования в 2018 году осложнится во всех российских регионах. Он не исключает, что заявления на участие в праймериз в Екатеринбургскую гордуму могут подать Александр Новиков, бизнесмен с неоднозначной репутацией Владимир Щукин и подобные им персонажи.

Остановить проникновение имевших проблемы с законом бизнесменов в думы еще двух свердловских городов — Верхней Пышмы и Качканара — будет сложнее в разы.

В Тюменской области стартуют выборы депутатов областного центра. Самым известным фигурантом уголовного дела среди местных политиков был Виктор Буртный, депутат Тюменской областной думы четвертого и пятого созывов. Сейчас его судимость погашена. Однако он вряд ли вступит в эту кампанию. «Тюмень старается избегать подобных вещей и не привлекать внимания, соблюдать определенные рамки приличия. Это, конечно, отличает ее от соседних регионов, от того же Кургана, где

член избиркома узнал, что у одного из кандидатов есть неуказанная судимость, потому что они вместе сидели», — подчеркнул тюменский политолог Александр Безделов.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил «URA.RU», что удивлен даже самой постановкой вопроса о возможности участия судимых кандидатов в праймериз: «На мой взгляд, федеральные приоритеты по этому вопросу заявлены однозначно и не могут никем оспариваться. Насколько я могу судить, требования о недопущении судимых к предварительному голосованию только ужесточались. Отступление от них недопустимо и может привести к реакции со стороны федерального организационного комитета праймериз».