Против бывшего ректора крупнейшего вуза Тюмени возбуждено третье уголовное дело за год

17:34 12 апреля 2018 1

Олега Новоселова заподозрили еще в одном мошенничестве Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Прокуратура Тюменской области провела очередную проверку Тюменского государственного нефтегазового университета и нашла новые хищения средств. Против бывшего ректора вуза Олега Новоселова завели третье уголовное дело за год.

Согласно проведенному расследованию, в декабре 2015 года между учрежденное университетом ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» заключило с Новоселовым договор на разработку методики проектирования водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в пределах Западно-Сибирской равнины на сумму более 3,8 миллиона рублей. «Прокуратура выяснила, что Новоселов деньги получил, но работы по договору не выполнил. Вместо него их сделали сотрудники НИПИ «Нефтегазпроект»», — сообщает пресс-служба ведомства. Действия ректора были квалифицированы как мошенничество. Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее против бывшего руководителя вуза уже было возбуждено два дела, по одному из которых даже вынесено решение суда. В июне 2017 года Новоселов был признан виновным в злоупотреблении полномочий. Как доказали следователи, он фиктивно трудоустроил на подконтрольное вузу предприятие своего заместителя, чтобы получать за его зарплату. Осенью 2017 году надзорное ведомство предъявило ему новое обвинение — на этот раз в том, что он нанял разнорабочего подконтрольного вуза для ремонта квартиры, а заплатил ему из средств университета под видом «стимулирующих выплат». Ущерб тогда составил порядка 2 миллионов рублей. Когда данное дело дошло до суда, то в нем появилось еще несколько эпизодов на общую сумму уже в 200 миллионов рублей.