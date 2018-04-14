01:09 14 апреля 2018 0

Геннадий Зюганов стал самым богатым лидером фракции в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самым богатым народным избранником стал член фракции «Единая Россия» Григорий Аникеев, заработавший 4,3 миллиарда рублей. Эта информация раскрыта на сайте Государственной думы, где опубликованы доходы депутатов нижней палаты парламента за 2017 год.

Доход Аникеева, который представляет Владимирскую область и является членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, составил 4,3 млрд рублей. При этом на втором месте по доходам оказался также единоросс Николай Борцов, заработавший 1,1 млрд рублей. На третьем — Леонид Симановский из «Единой России» с 734 млн рублей. Наиболее низкий доход — у их однопартийца Олега Быкова, он задекларировал 1,2 млн рублей.

Самым богатым главой фракции в Госдуме стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов — он заработал 6,3 млн рублей. Глава «Единой России» Сергей Неверов — 4,7 млн рублей, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,4 млн рублей, а председатель «Справедливой России» Сергей Миронов — 4,4 млн рублей. Доход спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина составил почти 51,4 млн рублей, что, к слову, на 11 млн меньше, чем годом ранее.