Названа дата прощания с главой челябинского Союза журналистов

Ольга Давиденко скончалась от онкологического заболевания
Прощание с председателем Союза журналистов Челябинской области Ольгой Давиденко состоится 20 апреля, в пятницу, с 12:00 до 14:00 в кинотеатре им. Пушкина, в Челябинске. Об этом «URA.RU» сообщили родные Ольги.
Она скончалась 12 апреля в зарубежной клинике. Врачи пытались спасти Ольгу от стремительно развивавшегося онкологического заболевания.
Ольга Давиденко стала председателем челябинского союза журналистов в 2015 году На этом посту она сменила добровольно сложившего полномочия Александра Юрина. До этого она была ведущей на телеканале «Урал 1» и руководила областным «Клубом пресс-служб».