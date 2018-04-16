Ученые выяснили, как правильно пить пиво

14:17 16 апреля 2018 0

Профессор опубликовал результаты длительных экспериментов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Согласно исследованиям профессора Уильяма Ли из университета Хаддерсфилда (Великобритания), пиву больше подходит не кружка, а бокал для коктейлей. Но самый правильный стакан еще предстоит сделать для проверки экспериментальных данных.

По итогам своей работы Уильям Ли пришел к выводу, что идеальный пивной бокал должен иметь толстую ножку, а его края должны сужаться от верхней части к нижней. Внешне он похож на тот, в котором подают мартини и коктейли. Такая форма позволяет пене быстрее оседать, при этом газ цепляется к толстым стенкам на дне и дольше не улетучивается, сообщает Life.ru.

В ходе своих экспериментов с пивом ученому удалось доказать оправданность своих выводов. Теперь профессор планирует приступить к изготовлению «идеального» бокала, в котором вообще не будет образовываться пены.