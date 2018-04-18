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Главные новости Челябинской области
14:22  18 апреля 2018 1

Мимо Земли пролетел астероид в три раза больше челябинского метеорита

День метеорита в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, метеорит, челябинский метеорит
Метеорит, упавший в Челябинске, по сравнению с пролетевшим 15 апреля гигантом просто крошкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мимо Земли 15 апреля пролетел астероид 2018 GE3, который в три-шесть раз больше Челябинского метеорита. Ученые узнали о его приближении менее чем за сутки.

Астрономы считают, что по размеру метеорит соразмерен космическому телу, упавшему в незаселенный район тайги в 60 км от села Ванавара (Красноярский край) в начале 20 века. Это примерно в три-шесть раз больше небесного тела, которое упало в озеро Чебаркуль в Челябинской области в 2013 году, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Размер челябинского метеорита, согласно открытым источникам, равен 19,8 метрам в поперечнике. Таким образом, тело, пролетевшее 15 апреля рядом с нашей планетой, примерно равно 60-120 метрам.

Семен Гринберг
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