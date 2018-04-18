Мимо Земли пролетел астероид в три раза больше челябинского метеорита

Метеорит, упавший в Челябинске, по сравнению с пролетевшим 15 апреля гигантом просто крошка
Мимо Земли 15 апреля пролетел астероид 2018 GE3, который в три-шесть раз больше Челябинского метеорита. Ученые узнали о его приближении менее чем за сутки.
Астрономы считают, что по размеру метеорит соразмерен космическому телу, упавшему в незаселенный район тайги в 60 км от села Ванавара (Красноярский край) в начале 20 века. Это примерно в три-шесть раз больше небесного тела, которое упало в озеро Чебаркуль в Челябинской области в 2013 году, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Размер челябинского метеорита, согласно открытым источникам, равен 19,8 метрам в поперечнике. Таким образом, тело, пролетевшее 15 апреля рядом с нашей планетой, примерно равно 60-120 метрам.