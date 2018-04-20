Гордума возрождает проект строительства подземного паркинга на главной площади Екатеринбурга

Екатеринбургские власти вернутся к рассмотрению проекта о строительстве многоуровневого подземного паркинга под примыкающей к зданию администрации города площадью имени 1905 года. Данный вопрос был поднят на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.
Депутат Александр Смолин напомнил присутствующим, что идея о строительство паркинга была высказана экс-мэром Аркадием Чернецким более десяти лет назад. Однако предложение до сих пор не воплощено в жизнь.
Смолин уверен, что из-за многократного роста транспортной загруженности и расширения зоны платной парковки на городских улицах муниципальные власти будут вынуждены активно создавать подземное стояночное пространство. Он также призвал строить под землей новые торговые центры и сервисные помещения.
Представители мэрии пояснили, то потенциальные инвесторы для строительства парковки на площади имени 1905 года есть. Но механизмы получения ими прибыли не проработаны.