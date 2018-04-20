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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
10:48  20 апреля 2018 0

Гордума возрождает проект строительства подземного паркинга на главной площади Екатеринбурга

Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, омон, площадь 1905, парад
Подземная парковка не помешает проведению на площади 1905 года праздничных мероприятийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские власти вернутся к рассмотрению проекта о строительстве многоуровневого подземного паркинга под примыкающей к зданию администрации города площадью имени 1905 года. Данный вопрос был поднят на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.

Депутат Александр Смолин напомнил присутствующим, что идея о строительство паркинга была высказана экс-мэром Аркадием Чернецким более десяти лет назад. Однако предложение до сих пор не воплощено в жизнь.

Смолин уверен, что из-за многократного роста транспортной загруженности и расширения зоны платной парковки на городских улицах муниципальные власти будут вынуждены активно создавать подземное стояночное пространство. Он также призвал строить под землей новые торговые центры и сервисные помещения.

Представители мэрии пояснили, то потенциальные инвесторы для строительства парковки на площади имени 1905 года есть. Но механизмы получения ими прибыли не проработаны.

Константин Джултаев
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