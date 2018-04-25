Дочь миллионера Сепи Самаи (Sepii Samaee) привела в бешенство многих телезрителей популярного британского шоу Rich Kids Turn Skint, в котором «богачи» и «бедняки» на время меняются местами. Девушка призналась, что «реальная жизнь» без денег, которые дает отец, ее шокировала.
22-летняя студентка живет в Лондоне и не представляет свое существование без роскоши, однако в рамках проекта ей пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь и ездить на метро. Позже в ток-шоу Сепи Самаи заявила, что не представляет, как можно ограничивать себя каким-то бюджетом. По ее словам, отец пополняет счета Самаи миллионами и она всегда передвигается только на роскошных авто, пишет Nation News.
Подобные заявления разозлили англичан. В интернете они оставили много злых комментариев на этот счет. «Снисходительные девушки „пытаются“ работать. Люди делают это, чтобы выжить!.. На шоу двойные стандарты. Ведущие были благосклонны к этой девушке, они сами были смехотворно богаты и делали то же самое для своих детей, как ее отец сделал для нее… Хотите ли вы, чтобы мы гордились богатой девушкой, пытающейся чуть-чуть пожить в бедности? Быть бедным не шутка», — высказались пользователи.
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