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25 апреля 2018
13:30  25 апреля 2018 1

Дочь миллионера разозлила зрителей мнением о «жизни бедняков». ФОТО

Девушка не привыкла себе в чем-то отказыватьФото: Sepii Samaee, Instagram

Дочь миллионера Сепи Самаи (Sepii Samaee) привела в бешенство многих телезрителей популярного британского шоу Rich Kids Turn Skint, в котором «богачи» и «бедняки» на время меняются местами. Девушка призналась, что «реальная жизнь» без денег, которые дает отец, ее шокировала.

22-летняя студентка живет в Лондоне и не представляет свое существование без роскоши, однако в рамках проекта ей пришлось самостоятельно зарабатывать на жизнь и ездить на метро. Позже в ток-шоу Сепи Самаи заявила, что не представляет, как можно ограничивать себя каким-то бюджетом. По ее словам, отец пополняет счета Самаи миллионами и она всегда передвигается только на роскошных авто, пишет Nation News.

Подобные заявления разозлили англичан. В интернете они оставили много злых комментариев на этот счет. «Снисходительные девушки „пытаются“ работать. Люди делают это, чтобы выжить!.. На шоу двойные стандарты. Ведущие были благосклонны к этой девушке, они сами были смехотворно богаты и делали то же самое для своих детей, как ее отец сделал для нее… Хотите ли вы, чтобы мы гордились богатой девушкой, пытающейся чуть-чуть пожить в бедности? Быть бедным не шутка», — высказались пользователи.

Ранее жители Санкт-Петербурга пожаловались на мажоров, которые устроили ночью гонки. Рев моторов мешал спать питерцам, и они пожаловались в Сети, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
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