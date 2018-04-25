В Екатеринбурге тело выпускницы нашли возле 25-этажки

В Кировском районе Екатеринбурга было найдено тело одиннадцатиклассницы. Она лежала у 25-этажного дома.
В разговоре с «URA.RU» собеседник в Следственном отделе района подтвердил информацию. Трагедия произошла на улице Рассветной 6, корпус 2. В пресс-группе полиции по Екатеринбургу и Следственном управлении СКР по Свердловской области инцидент не комментируют.
В разговоре с агентством источник из школы погибшей рассказал, что девочка погибла в результате несчастного случая. «Это ученица 11 класса. По информации, которая мне известна, она бегала по крыше и „случайно“ упала».
В соцсети с болью отреагировали на трагедию. «Да… пора экзаменов… хорошо, когда есть поддержка моральная от близких, что какие бы не были результаты, жизнь не кончается… очень жаль», «Очень жаль, когда из жизни уходят молодые. Неважно, может ветер в голове, может лямур, может с родителями проблемы, просто этих людей уже нет!!! Жизнь надо любить, какая бы она не была», — пишут екатеринбуржцы.