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Главные новости Челябинской области
18:46  25 апреля 2018 1

В Екатеринбурге тело выпускницы нашли возле 25-этажки

Трагедия произошла на ЖБИФото: Google карты, скриншот

В Кировском районе Екатеринбурга было найдено тело одиннадцатиклассницы. Она лежала у 25-этажного дома.

В разговоре с «URA.RU» собеседник в Следственном отделе района подтвердил информацию. Трагедия произошла на улице Рассветной 6, корпус 2. В пресс-группе полиции по Екатеринбургу и Следственном управлении СКР по Свердловской области инцидент не комментируют.

В разговоре с агентством источник из школы погибшей рассказал, что девочка погибла в результате несчастного случая. «Это ученица 11 класса. По информации, которая мне известна, она бегала по крыше и „случайно“ упала».

В соцсети с болью отреагировали на трагедию. «Да… пора экзаменов… хорошо, когда есть поддержка моральная от близких, что какие бы не были результаты, жизнь не кончается… очень жаль», «Очень жаль, когда из жизни уходят молодые. Неважно, может ветер в голове, может лямур, может с родителями проблемы, просто этих людей уже нет!!! Жизнь надо любить, какая бы она не была», — пишут екатеринбуржцы.

Семен Гринберг
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