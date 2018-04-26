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26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
20:46  26 апреля 2018 0

Первые жертвы чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге — студенты. С них требуют десятки тысяч рублей

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, памятник кирову, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
Студентам предлагают брать «хвостовки» и возвращаться в сентябреФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге
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Студенты УрФУ, которые учатся по заочной форме, не могут найти в Екатеринбурге жилье на время сессии из-за чемпионата мира по футболу-2018. Квартиры и номера в хостелах либо уже заняты многочисленными туристами, либо сдаются по бешеной цене. В беседе с «URA.RU» учащиеся сетуют, что просьбы о помощи в вузе якобы игнорируют.

Как рассказала «URA.RU» студентка четвертого курса Яна, в ее группе есть несколько иногородних однокурсников. По правилам УрФУ, заочникам даже на время сессии жилье в общежитии не предоставляют. Поэтому учащиеся обычно на время сессии жили в хостеле или снимали квартиру.

«Одна моя одногруппница всегда снимала койку в хостеле. За три-четыре недели она обходилась ей где-то в 6,5 тысячи. Сейчас она позвонила в тот же хостел, и за ту же самую койку с 4 июня по 1 июля с нее попросили 55 тысяч рублей! Такая же ситуация у всех остальных ребят. Либо места уже заняты, либо заламывают цены. Рассказывали о случаях, когда за квартиру в сутки просили 15 тысяч», — рассказала собеседница агентства.

О такой же проблеме «URA.RU» рассказала еще одна студентка, которая учится на факультете журналистики. По словам девушки, студенты уже жаловались в деканат, там даже рассматривали перенос сессии на сентябрь, но ректорат якобы категорически отказал. «Деканаты говорят, что, мол, в сентябре с „хвостовками“ сдавайте долги. А людей с работы никто уже не отпустит», — говорит студентка УрФУ. Особенно сложная ситуация у тех, кто защищает в это время диплом, отмечают студенты, ведь им «хвостовку» не получить.

Директор медиацентра УрФУ Алексей Фаюстов в беседе с «URA.RU» пояснил, что любые изменения в расписании влекут за собой процессы, которые отразятся на работе всего вуза. При этом университет готов пойти студентам навстречу. Сейчас рассматривается вопрос предоставления жилья заочникам в общежитиях УрФУ, заявил Фаюстов и заверил, что, в крайнем случае, какие-то экзамены все-таки могут перенести на осень.

Сергей Дианов
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