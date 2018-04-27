Агутин заявил о полной смене состава жюри в шоу «Голос»

08:39 27 апреля 2018 0

«Золотым составом» телепроекта считают четверку наставников Фото: Леонид Агутин, Instagram

Состав жюри развлекательного вокального шоу талантов «Голос» может кардинально измениться. Об этом сообщил один его членов, российский певец Леонид Агутин.

Заслуженный артист России хотел бы войти в состав жюри следующего сезона телепроекта. «Но я не думаю, что позовут. Думаю, что они сделают полностью новый состав, совсем новый», — приводит слова Агутина РИА «Новости».

Отметим, что «золотым составом» вокального шоу считается четверка наставников, которая оценивает участников на сегодняшний день. «Голос» у многих ассоциируется с Леонидом Агутиным, Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом, пишет агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщало, что поклонники телепроекта «Голос.Дети» заподозрили «проплаченность» на шоу. Они посчитали результаты финального голосования последнего сезона несправедливыми. Напомним, тогда победил 12-летний оренбуржец Рутгер Гарехт.