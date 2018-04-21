{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:09  21 апреля 2018 0

Финал шоу «Голос.Дети» возмутил телезрителей. «Стопроцентная накрутка!» ВИДЕО

Не все верят в справедливость победы Рутгера ГарехтаФОТО: страница «ВКонтаксте» шоу «Первого канала»

Победителем последнего сезона шоу «Голос.Дети» на «Первом канале» стал Рутгер Гарехт, исполнивший песню Олега Газманова «Офицеры». Однако поклонники телепроекта посчитали результаты голосования несправедливыми, а победителя «проплаченным».

12-летний оренбуржец Рутгер Гарехт, представлявший команду Пелагии, победил по результатам народного голосования. Кроме статуэтки победителя, мальчик получил миллион рублей от «Первого канала». Однако эта победа обрадовала далеко не всех почитателей шоу.

«Фууу… Кошмар», «Казарма победила все-таки», «Ясно короче… как всегда не по голосу выбирают», «Проплачен 200%. Голоса там нет», «Стопроцентная накрутка!», «Позорище, а не страна. Кого вы выбрали? Пустышка», — писали возмущенные зрители в сообществе музыкального конкурса во «ВКонтакте». Однако нашлись поклонники шоу, которые искренне поздравили победителя, а некоторые комментаторы отметили, что сезон был не самым выдающимся: «Молодец! Болела за него. Но считаю, что в тройке финалистов заслуживал быть Акмаль, а не София», «Молодец, но слабый сезон.....песни давали ужасные, не детские».

Шоу «Голос. Дети» приобрело такую популярность, что Полина Гагарина ради участия в нем была готова отложить все дела, напоминает Nation News. Роль наставника юных талантов становится все престижной для российских звезд.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров