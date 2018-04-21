Победителем последнего сезона шоу «Голос.Дети» на «Первом канале» стал Рутгер Гарехт, исполнивший песню Олега Газманова «Офицеры». Однако поклонники телепроекта посчитали результаты голосования несправедливыми, а победителя «проплаченным».
12-летний оренбуржец Рутгер Гарехт, представлявший команду Пелагии, победил по результатам народного голосования. Кроме статуэтки победителя, мальчик получил миллион рублей от «Первого канала». Однако эта победа обрадовала далеко не всех почитателей шоу.
«Фууу… Кошмар», «Казарма победила все-таки», «Ясно короче… как всегда не по голосу выбирают», «Проплачен 200%. Голоса там нет», «Стопроцентная накрутка!», «Позорище, а не страна. Кого вы выбрали? Пустышка», — писали возмущенные зрители в сообществе музыкального конкурса во «ВКонтакте». Однако нашлись поклонники шоу, которые искренне поздравили победителя, а некоторые комментаторы отметили, что сезон был не самым выдающимся: «Молодец! Болела за него. Но считаю, что в тройке финалистов заслуживал быть Акмаль, а не София», «Молодец, но слабый сезон.....песни давали ужасные, не детские».
Шоу «Голос. Дети» приобрело такую популярность, что Полина Гагарина ради участия в нем была готова отложить все дела, напоминает Nation News. Роль наставника юных талантов становится все престижной для российских звезд.