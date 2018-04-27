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27 апреля 2018
12:48  27 апреля 2018 1

В Роскомнадзоре объяснили блокировку соцсетей

Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, скайп, инстаграм, мессенджеры, приложения для телефона
Сейчас соцсети свободны от блокировкиФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Роскомнадзор пояснил временную блокировку социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и других популярных среди россиян сайтов. Сообщение ведомство опубликовало на своей странице в Facebook.

В тексте говорится, что недолгая блокировка на фоне ситуации с мессенджером Telegram носила технический характер. «В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки», — приводит выдержку из публикации «Федеральное агентство новостей». Роскомнадзор подчеркнул, что ведомство не направляло эти адреса операторам с целью блокировки.

Ранее Роскомнадзор внес несколько IP-адресов соцсетей, Яндекса, Yahoo и Liveinternet в список запрещенных сайтов, напоминает «URA.RU». Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев высказался о том, что причиной могли послужить человеческий фактор или ошибка, сообщала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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