В Роскомнадзоре объяснили блокировку соцсетей

Роскомнадзор пояснил временную блокировку социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и других популярных среди россиян сайтов. Сообщение ведомство опубликовало на своей странице в Facebook.
В тексте говорится, что недолгая блокировка на фоне ситуации с мессенджером Telegram носила технический характер. «В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки», — приводит выдержку из публикации «Федеральное агентство новостей». Роскомнадзор подчеркнул, что ведомство не направляло эти адреса операторам с целью блокировки.
Ранее Роскомнадзор внес несколько IP-адресов соцсетей, Яндекса, Yahoo и Liveinternet в список запрещенных сайтов, напоминает «URA.RU». Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев высказался о том, что причиной могли послужить человеческий фактор или ошибка, сообщала «Национальная служба новостей».