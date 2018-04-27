Жители пермской новостройки добиваются дешевой горячей воды

Пермское УФАС России выдало предупреждение крупнейшему поставщику тепла ПАО «Т Плюс» за отказ компании заключить договор с собственниками пятой очереди жилого комплекса «Солнечный город». Когда от жителей пришла заявка, ресурсники ответили, что тепловые сети и теплоноситель для этого дома записаны на дочернюю структуру — ООО «Пермская сетевая компания». Поэтому договор надо заключать именно с этой фирмой. При этом разница между тарифами двух компаний составляет более 35%.
В антимонопольной службе заметили, что тепловую энергию производит ТЭЦ-6, а ей владеет именно ПАО «Т Плюс», то есть компания обязана заключить договор с жителями даже несмотря на то, что трубами владеет «Пермская сетевая компания». Так прокомментировал ситуацию заместитель руководителя пермского УФАС Николай Хаснуллин. Компанию предупредили, что в противном случае ей грозит дело о нарушении закона о защите конкуренции.
В пресс-службе ПАО «Т Плюс» и ее дочерней компании ООО «ПСК» сказали, что вторая компания покупает энергию у первой, а также тратит ресурсы на доставку энергии и содержание сетей. Из-за этого тарифы получаются разные. «Ситуацию можно сравнить с требованиями покупателя продавать хлеб в магазине у дома по цене хлебозавода — без учета расходов на доставку, разгрузку, хранение и зарплату персонала торговой точки, — говорят энергетики. — С учетом этих доводов поставщик энергоресурса намерен отстаивать свою позицию в управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю». Однако в Перми есть дома, которые получают тепло и горячую воду от ПАО «Т Плюс» напрямую.