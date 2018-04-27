Стали известны имена бизнесменов, погибших в перестрелке в Екатеринбурге

22:14 27 апреля 2018 0

Один из бизнесменов застрелил бывшего партнера, а затем попытался покончить с собой Фото: СУ СК России по Свердловской области

Стали известны новые подробности перестрелки в элитном жилом комплексе «Бажовский» в Екатеринбурге. Выяснилось, что конфликт произошел между бывшими партнерами по бизнесу.

По данным издания «Деловой квартал», речь идет об основателе компании «Олми» Олеге Елкине, который и устроил стрельбу, и его бывшем партнере Павле Неверове. Именно Елкин пришел в офис одной из компаний, где встретил Неверова, и в ходе конфликта застрелил его. После этого Елкин выстрелил в себя и позже скончался в больнице. Причиной трагедии, судя по всему, стало затяжное банкротство бизнеса. Павел Неверов, возглавлявший «Олми», в 2014 году выкупил компанию у Олега Елкина и его брата.

В СУ СК России по Свердловской области «URA.RU» подтвердили информацию о том, что конфликт произошел между бывшими деловыми партнерами. Однако имена участников инцидента в ведомстве назвать отказались.

Между тем супруга Павла Неверова, Мария, на своей странице в Facebook сообщила о смерти мужа. Ее друзья уже оставили к записи множество комментариев с соболезнованиями.

Предполагается, что именно Олег Елкин открыл стрельбу Facebook, личная страница Олега Елкина